El aumento se anunció este pasado 24 de agosto y se enfocó a tiendas que ofrecen productos como frutas, verduras y abarrotes en general.

Por medio de redes sociales -sobre todo Twitter- varios usuarios realizaron reclamos por un cobro adicional de un 5% por servicio en la compra de varias tiendas, según consignó Pulso.

Una de las usuarias, Florencia Zulueta, publicó la conversación con el área encargada de solucionar los problemas de Cornershop.

“El motivo de este fee implementado se debe a que no hemos logrado tener una cantidad suficiente de shoppers y la app no ha estado on demand como quisiéramos. Por lo tanto con este fee esperamos poder entregar un mejor servicio”.

. @CornershopChile cambia políticas sin avisar y empieza a cobrar unos “montitos” chiquititos a ver si pasan piola, bajo el concepto de “Servicio cornershop”. No pos compadre. Los que tenemos POP pagamos anual para no pagar nada extra y enchufan otro cobro @SERNAC q se hace? — Florencia Zulueta (@flozulueta) August 31, 2021

Se especula que el alza se debe a la falta de interés por ser shopper en dicho servicio, lo que causó el alza del valor de los costos.

Desde la empresa se confirmó este hecho, tras una respuesta que se dejó tras el reclamo de otro usuario.

“Es un porcentaje agregado dentro de algunas tiendas del catálogo y siempre puedes revisarlo en Políticas de precio dentro de la tienda en la app. Este cargo nos permitirá destinar más recursos a nuestras operaciones y así mejorar nuestra capacidad”, se indicó.

Respuesta del Sernac

El Sernac le indicó a Pulso que ya se está llevando a cabo una acción legal.

Esto, “tras detectar a través de los reclamos, que esta empresa aplicaba una serie de cobros extras a consumidores que habían contratado una membresía, lo que a nuestro juicio constituía un cambio unilateral de los términos del contrato, falta de deberes de información y eventual publicidad engañosa”.

Finalmente se indicó que la denuncia se realizó el lunes 30 de agosto, en el Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes.