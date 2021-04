Un total de 15.864 certificados que acreditan la condición de usuario de INDAP, y que permiten el desplazamiento en zonas en cuarentena, ha emitido este servicio a pequeños agricultores.

Esto porque el 15 de marzo entró en vigencia la normativa que indica el uso de este documento, emitida por el Ministerio del Interior.

El trámite lo han realizado 11.850 productores y del total emitido, de acuerdo al registro hasta este 30 de marzo, hubo 8.113 documentos que se obtuvieron directo a través de la plataforma Mi INDAP, mientras otros 7.751 se consiguieron con apoyo de un ejecutivo en agencias de área en todo Chile.

La plataforma Mi INDAP, a la que se accede desde la web institucional www.indap.gob.cl, es la más recomendada para evitar desplazamientos a oficina. En ella todo pequeño agricultor acreditado en INDAP puede descargar el certificado, el que luego, acompañado de la cédula de identidad, debe exhibir ante un control sanitario.

La región del Maule encabeza las cifras de solicitud del documento ante INDAP con 2.357 requerimientos. Le siguen La Araucanía (2.111), Valparaíso (1.804), O´Higgins (1.746) y Coquimbo (1.685). Menor uso se registra en las regiones de Magallanes (7) y Tarapacá (10).

Venecia Sáez, del sector Alto Las Cruces en Talca y productora de huevos de codornices y hortalizas, obtuvo el documento a través de Mi INDAP y relató que es “bastante fácil” y práctico porque “respalda que somos productores de INDAP que mantenemos el abastecimiento para las familias con verduras y productos frescos del campo”.

“Tengo verduras y codornices y necesito ir a comprar vitaminas y alimentos una vez a la semana, a veces he hecho delivery y asisto a la feria. Si me gasto los dos permisos para eso no puedo ir al supermercado, ni a mis trámites, etc.”, dijo.

El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, destacó que esta medida “es clave para mantener fluidez en la cadena de abastecimiento de alimentos para el país”, ya que permite a los productores continuar sus actividades solo exhibiendo el documento de usuario de INDAP.

La autoridad invitó especialmente a usar la plataforma Mi INDAP en lugar de asistir a las oficinas porque eso “entrega mayor seguridad”.

La normativa precisa que esta autorización corresponde a la realización de actividades y desplazamientos propias de la producción, transporte y comercialización de sus productos agrícolas, cumpliendo las exigencias sanitarias y de trazabilidad habituales, y en ningún caso permite circular en el horario de vigencia de toque de queda.

Una guía para conocer el uso de la plataforma Mi INDAP, para solicitar este documento o realizar varios otros trámites, se puede encontrar en un completo tutorial preparado por el equipo de este servicio disponible en www.indap.gob.cl.

