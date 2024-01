Palworld, un videojuego de supervivencia en tercera persona con temática y estética “demasiado” similar a Pokémon -pero con pistolas-, está experimentando un meteórico crecimiento en jugadores y ventas recientemente, a pesar de estar en etapa de acceso anticipado.

El juego ha alcanzado un impresionante peak de 1.3 millones de jugadores simultáneos en Steam, según Steamdb. Asimismo, según Vandal, Palworld suma ya más de 4 millones de copias vendidas, unas 86.000 cada hora desde su lanzamiento el viernes.

Sin embargo, constató TechRadar, el éxito de Palworld no ha estado exento de controversia. Su cuenta oficial de Twitter afirmó erróneamente tener el récord de jugadores simultáneos más alto en Steam, superando a títulos como Cyberpunk 2077 y Elden Ring. La aclaración posterior y disculpas llegaron después de que usuarios recordaran el logro previo de PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) con más de tres millones de jugadores simultáneos antes de pasar a ser gratuito en 2022.

#Palworld has sold over 5 million copies in only 3 days!

Thank you soooo much!

In addition, thank you for all the illustrations on #PalworldArt and videos on #PalClips from all over the world!

Please leave a review if you've been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/wyq5HlNDHZ

— Palworld (@Palworld_EN) January 22, 2024