Un jugador de Minecraft y militar de 21 años llamado Jack Teixeira, integrante de la Guardia Nacional Aérea de los Estados Unidos, fue arrestado la semana pasada por el FBI y acusado como presunto responsable de la filtración de imágenes de documentos militares sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según The New York Times, Teixeira administraba un servidor de Discord llamado Thug Shaker Central, donde supuestamente discutía “armas, memes racistas y videojuegos” con sus 20 a 30 miembros, siendo finalmente identificado debido a su perfil en Steam, una plataforma para comprar y jugar en línea.

“Se produjo un gran avance en nuestra investigación cuando el equipo identificó un perfil de Steam a nombre de Airman Teixeira, el cual condujo a un perfil de Instagram con fotos del lugar exacto donde se fotografiaron los documentos filtrados: una encimera de cocina en la casa de su infancia”, dijo el investigador.

En paralelo, un miembro no identificado de ese servidor le dijo a The Washington Post que Teixeira comenzó a compartir información clasificada en 2022 en un supuesto intento por educar a los miembros de Thug Shaker sobre las acciones del gobierno de los Estados Unidos.

“Es una persona inteligente”, dijo el gamer. “Sabía lo que estaba haciendo cuando publicó estos documentos, por supuesto. No se trata de ninguna filtración accidental”.

Sus comentarios fueron confirmados por otro miembro de este grupo, quien le dijo a The New York Times que Teixeira no era un denunciante motivado por un sentido de indignación moral, sino que quería mostrarles “lo que es la guerra de verdad”.