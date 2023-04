La popular tienda de videojuegos GameStop se encuentra en el foco de la controversia luego de que uno de sus empleados filtrara la edición especial de la consola Nintendo Switch basada en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a un día de ser anunciada en Nintendo Direct. El sujeto fue despedido después de publicar en Reddit una fotografía de la consola, causando que Nintendo emprenda acciones legales.

La tienda de videojuegos GameStop despidió a un empleado que en marzo publicó una fotografía que delataba la edición especial de Nintendo Switch basada en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Según indicó el sujeto identificado como ‘Mike’, Nintendo mismo influyó en la decisión.

La filtración ocurrió en Reddit, desatando controversia en torno a la consola y al anticipado videojuego que sería anunciado en un Nintendo Direct.

Según Tarreo, la imagen era una fotografía del inventario de GameStop en Massachussetts en la que se veía un ítem añadido: una edición especial de la Nintendo Switch que -intuía él- estaría basada en el videojuego. Una edición que, de ser real, sería muy cotizada por coleccionistas y fans de la saga.

Posteriormente, Nintendo confirmó que las filtraciones resultaron ser ciertas, en línea con las suposiciones que hizo el trabajador en la publicación de Reddit que ya fue eliminada. En efecto, saldrá a la venta una edición de la Nintendo Switch inspirada en el nuevo videojuego de Zelda, tal como anticipó al ver el inventario de GameStop. Por desgracia para él, también le significó el despido de la tienda.

El ahora exempleado explicó a Kotaku que el 5 de abril, luego de ver el estreno de la película de Super Mario Bros, el gerente del distrito lo citó a una reunión en conjunto a otros trabajadores de otras sucursales, para preguntarles consultarles al respecto, y sobre si sabían que iba en contra de las políticas de la empresa.

Mike dijo haber declarado de inmediato su responsabilidad, aunque aseguró no saber que iba en contra de las políticas, considerando que su publicación era meramente especulativa en base a una actualización del inventario que no decía explícitamente nada que vinculara la edición especial de la consola con el videojuego. Asimismo, no es raro que Nintendo anuncie ediciones especiales de sus sistemas en torno a los lanzamientos de sagas populares.

Tras ello, el gerente le dijo que existían dos posibilidades: una amonestación escrita inicial, o el despido, siendo esta última opción la decidida por la empresa. El 11 de abril fue despedido.

Según Mike, su despido fue provocado directamente por Nintendo, ya que un supervisor le comentó “detrás de cámaras” que la compañía de videojuegos obligó a GameStop a terminar con el contrato del trabajador que filtró la información. Para Nintendo, las filtraciones del contenido relacionado a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom han sido un dolor de cabeza, sobre todo en el contenido de la edición especial, considerando que aún buscan a la persona que filtró el libro de arte para demandarla.

Por otro lado, este despido impedirá que Mike consiga la consola: “Ojalá todos ustedes hayan podido conseguir sus reservas de la (edición especial de Nintendo) Switch, porque ahora yo no podré conseguir la mía”.