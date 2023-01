Hace exactamente 2 domingos se estrenó la serie The Last Of Us, la exitosa adaptación de HBO que llevó a la televisión y el streaming las escenas más icónicas del popular videojuego de Naughty Dog lanzado en 2023.

Ahora, de la mano de Pedro Pascal y Bella Ramsey vemos a los personajes de Ellie y Joel repasando la historia para el deleite de los fans del juego y de quienes se interesaron en él ahora que llegó en formato serie.

Y es que con solo dos capítulos ha acaparado la atención del público, convirtiéndose en el segundo estreno más visto de HBO después de House Of The Dragon, que llegó en agosto de 2022.

Sin embargo, lo que más cautivó a la audiencia además de su interesante trama, es la fidelidad de la serie con el videojuego, puesto que a penas viendo las primeras escenas fueron notorias las similitudes entre ambas producciones.

Si bien, en un principio los fans de The Last Of Us no se mostraron muy de acuerdo con la elección de Bella Ramsey como Ellie, la joven actriz supo captar y demostrar la esencia del personaje, que sería lo más importante.

En estos primeros 2 capítulos fueron varios los momentos que igualaron al videojuego, aquello sin contar el trabajo de vestuario y escenografía que supieron plasmar este universo apocalíptico ficticio, cuyos personajes incluso llevan las mismas voces en español en la serie.

Escenas de ‘The Last Of Us’ que son iguales al videojuego

La muerte de Sarah

La serie parte con un prólogo donde se muestra la vida de Joel antes de la llegada de la infección Cordyceps, donde vivía con su hija Sarah y trabajaba junto a su hermano Tommy.

Posteriormente, vemos la pérdida de Sarah en brazos de Joel y los momentos previos cuando intentan escapar de la ciudad en una camioneta. Allí tienen un accidente que deja herida a la menor y que Joel debe cargar en brazos.

Los momentos de huida y la muerte de Sarah son idénticos al videojuego, exceptuando el detalle del avión cayendo que provocó el choque en la serie, en vez de otro auto como en la producción original.

Muerte de Sarah 😭, comparación entre serie y juego en Latino.#TheLastOfUs pic.twitter.com/CCtJgSGHER — FreddySolisG (@FreddySolisG) January 16, 2023

Ellie llega al departamento de Joel

Otra escena casi idéntica es el momento en que Ellie llega al departamento de Joel, donde esperan a Tess para escapar de la ciudad rodeada de muros donde se mantenían refugiados.

El diálogo y las acciones de ambos personajes son similares, incluso el entorno donde se desarrolla y el detalle del reloj, que aplica como un plus con trasfondo emocional para Joel.

Ellie, Tess y Joel llegan a las ruinas de Boston

Así también destacaron los momentos en que Tess, Joel y Ellie se mueven por la ciudad de Boston para llegar a su destino. Allí deben atravesar un hotel abandonado para salir por la parte de arriba, donde cruzan usando una tabla como puente. En esta escena, tanto los diálogos como el paisaje son similares a la producción original.

The Last of Us Episode 2:

HBO vs. PS5 #TheLastOfUs pic.twitter.com/4BzMdneop3 — IGN (@IGN) January 23, 2023

La muerte de Tess

Si bien, la muerte de este personaje no es totalmente igual, los momentos previos sí, especialmente la escena cuando el personaje, ya infectado, le pide a Joel y Ellie que escapen de la horda sin ella.

Sin embargo, desde la producción de HBO se le agregó el detalle de la explosión y el encuentro de Tess con uno de los infectados, que la detecta y le traspasa el Cordyceps.

#TheLastOfUsHBO La muerte de Tess sigue doliendo como la 1ra vez 😞😭😭, sigo encantado con las referencias de escenas y dialogos que tiene la serie al videojuego. pic.twitter.com/Id6zQgapgc — Amizadai 🚀 (@AmizadaiFuentes) January 23, 2023

Otros detalles que incluye la serie

La serie además agregó otros elementos que los fans de videojuego detectaron al instante, uno de ellos por ejemplo es la acción de agacharse que emplean los personajes cada vez que sacan objetos de sus mochilas.

Otro detalle que destacó fue que Ellie reconoce no saber nadar en el segundo capítulo, escena que se repite en el videojuego, donde además el jugador debe pasar misiones para ayudarla a moverse en el agua y aprender a nadar.

La zona de cuarentena o de refugio en Boston también es bastante similar a la producción original, con calles en ruinas y atentados del grupo “Luciérnagas”. Además, también vemos a Joel haciendo trueques como en el juego.

Tampoco pasó desapercibida la navaja de Ellie, que usa en el videojuego para atacar a Tess cuando se conocen, aunque en la serie Joel la detiene antes de tiempo.