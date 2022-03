Fue en 1994 que John Romero diseñó el último mapa de Doom II, pero ahora, a propósito de la invasión rusa a Ucrania, decidió volver a crear un nuevo nivel para el videojuego después de casi 30 años.

¿La razón? Todo el dinero que se recaude entre quienes adquieran el nuevo mapa será donado a organizaciones humanitarias que ayudan al pueblo ucraniano.

Así lo informó el co-creador del shooter noventero, John Romero, en su cuenta de twitter: “Para apoyar al pueblo de Ucrania y los esfuerzos humanitarios de la Cruz Roja y el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU, lanzaré un nuevo nivel de DOOM II por una donación de 5 €”, comenzó escribiendo en la red social.

“El 100% de los ingresos se destinan a estas agencias. Gracias”, cerró el comunicado.

To support the people of Ukraine and the humanitarian efforts of the Red Cross and the UN Central Emergency Response Fund, I’m releasing a new DOOM II level for a donation of €5. 100% of the proceeds go toward these agencies. Thank you. https://t.co/1meRjC0IJZ pic.twitter.com/p0VbjdIofP

— 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) March 2, 2022