El pasado jueves se desató el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, un hecho que ha afectado al mundo en todos sus aspectos, por lo mismo desarrolladores de la industria de los videojuegos están pidiendo apoyo para Ucrania.

Estudios de desarrollos de videojuegos tanto de Ucrania como del resto del mundo se han expresado respecto a lo que está viviendo el país debido a la invasión y ataques de Rusia.

Entre los desarrolladores ucranianos que han declarado respecto a la guerra están Frogwares (The Sinking City, Sherlock Holmes), Tallboys (Pandemic Express, Where the Clouds End), Vostok Games (que trabaja en un shooter) y GSC Game World (Stalker y Stalker 2).

Por ejemplo, Frogwares publicó en Twitter: “No podemos quedarnos de brazos cruzados. Rusia ataca nuestra patria y niega la soberanía de Ucrania”.

“Estamos tratando de mantenernos a salvo, pero esto es una guerra, no hay otra forma de hacerlo. Hacemos un llamado a todos para obligar a Putin a retirarse de nuestras tierras“, finalizó.

We can't just stand by. Russia attacks our homeland and denies the sovereignty of Ukraine. We are trying to stay safe, but this is war, there are no two ways about it.

We call on everyone to force Putin to withdraw from our lands #StopRussianAggression

— Frogwares (@Frogwares) February 24, 2022