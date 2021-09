Fue en julio de 2020 cuando Sucker Punch lanzó su Ghost of Tsushima, un título que cosechó excelentes críticas tanto por su historia como también por su aspecto gráfico.

Poco más de un año ha pasado desde entonces y ya está entre nosotros una versión actualizada titulada Director’s Cut, la cual -por difícil que parezca- trae algunas mejoras, pensadas especialmente para la PlayStation 5.

¿Vale la pena esta nueva entrega? A continuación te lo contamos.

Lo primero que hay que tener en claro es que Ghost of Tsushima Director’s Cut es, en esencia, el mismo juego ambientado en el Japón Feudal que vimos el año pasado, aunque con algunos ajustes y un nuevo capítulo, el cual tiene lugar en una nueva área Iki Island, a la cual puedes acceder tras completar el primer acto.

Sin entrar en spoilers, lo interesante es que en esta zona podrás sumergirte en la juventud del protagonista, Jin Sakai, profundizando en aspectos como la muerte de su padre. Este tramo del juego además te permitirá entender de mejor manera las motivaciones de Jin para convertirse en el guerrero que finalmente conocimos.

Ojo, porque en esta nueva aventura tendrás que enfrentarte a variados retos y minijuegos que añaden una cota extra de dificultad al título. De cierta manera, esta expansión sirve para cubrir algunas lagunas argumentales del juego original.

Por su parte, en esta región podrás adquirir una nueva habilidad así como también una nueva armadura, aunque sobre esto será mejor que lo descubras por ti mismo.

Como mencionamos anteriormente, el juego no sólo incluye una expansión sino que también posee algunas mejoras visuales pensadas más que nada para la PS5. Eso sí, la calidad gráfica del título que vio la luz en PS4 fue tan alta, que notar los cambios a la consola next-gen será una tarea un tanto compleja.

A su vez, un detalle que se agradece enormemente son los tiempos de carga, los cuales son sumamente cortos. Durante el juego verás que al morir, volverás a iniciar la partida de inmediato.

Otro aspecto que no pasa desapercibido es la sincronización de labios con las voces japonesas, lo que ayuda a tener una más agradable y realista.

Te recomendamos que juegues el título en un buen televisor, ya que al menos en PS5 podrás disfrutar de resolución 4K a 60 FPS, con movimientos fluidos y texturas sumamente bien definidas.

Como no podría ser de otra manera, el Dualsense de PS5 ha sido adaptado para hacerlo más inmersivo, con vibraciones que se ajustan a lo que ves en pantalla, especialmente en las cinemáticas.

Por cierto, esta versión definitiva cuenta además con el modo cooperativo online del modo Leyendas. Algo que debes tener en cuenta es que podrás importar tu partida de PS4 a PS5 mediante la nube o por USB.

En conclusión, ¿es recomendable el nuevo Ghost of Tsushima Director’s Cut? Si no jugaste la entrega original de 2020, sin duda. El resultado obtenido por Sucker Punch es excelente, y pese a que se trata de un estudio norteamericano, logró recrear de gran manera la atmósfera del Japón Feudal.

En tanto, si eres los que disfrutó con el juego del año pasado y quedaste con ganas de más, también es una opción que cumplirá con tus expectativas. Eso sí, siempre y cuando sientas que las mejoras son suficientes, ya que si buscas algo más que una expansión y algunas mejoras gráficas, probablemente lo mejor será que pases por esta vez.

Ghost of Tsushima Director’s Cut está disponible en la PlayStation Store por 59.99 dólares para PS4 y 69.99 para PS5.

Si ya cuentas con Ghost of Tsushima para PS4, puedes actualizar a Ghost of Tsushima Director’s Cut para PS5 por 29.99 dólares. Y si tienes Ghost of Tsushima Director’s Cut para PS4, puedes actualizar a PS5 por 10 dólares.