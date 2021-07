Un cartucho sellado del legendario Super Mario 64 para la consola Nintendo 64 se vendió el domingo por 1,56 millones de dólares (mil 170 millones de pesos chilenos), un nuevo récord para un videojuego, informó la casa de subastas estadounidense Heritage Auctions.

“Es el primer juego que se subasta en más de un millón de dólares”, dijo a la AFP Eric Bradley, portavoz de la compañía con sede en Dallas, Texas.

Heritage ya había establecido un primer récord el viernes, cuando un cartucho para las viejas consolas Nintendo NES de “The Legend of Zelda” se remató en 870.000 dólares.

🎉#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario 64 – Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA just sold for $1,560,000 at #HeritageAuctions, smashing previous mark of $870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL#SuperMario #Nintendo #N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) July 11, 2021