En pocos días la PlayStation 5 cumplirá sus primeros seis meses de vida en el mercado, periodo en el que se han lanzado diversos títulos con interesantes propuestas que han comenzado a explorar las bondades de lo que la consola es capaz de hacer.

Títulos como Spider-Man Miles Morales, Assassin’s Creed: Valhalla o el remake de Demon’s Souls nos han permitido tener un primer acercamiento al rendimiento de la PS5. Para este año se esperan grandes novedades al respecto, y una de ellas era Returnal.

Se trata de un roguelike de disparos en tercera persona, desarrollado por el estudio finlandés Housemarque, en el que controlamos a Selene, una exploradora que aterriza en el misterioso planeta Atropos para buscar lo que ella llamada la “Sombra Blanca”.

En este nuevo mundo sufre un aterrizaje de emergencia, por lo que su nave se ve seriamente dañada. Es así como se da inicio a una aventura de exploración en el que pronto se dará cuenta que está atrapada en un bucle temporal. Lo interesante de Returnal es que es un juego que ya podemos calificar como exclusivo de PS5, aprovechando las bondades de la más reciente consola de Sony.

¿Estará a la altura de las expectativas? ¿Cumple con lo que se espera de un exclusivo para la consola next-gen? Pude probar el juego gracias a un código digital entregado por Sony, y a continuación te cuento mis impresiones.

Historia

Luego de una cinemática de introducción bastante bien lograda, en la que vemos cómo Selene llega caóticamente a este nuevo mundo, comienza la acción. Luego de salir de la nave, empezarás a explorar este planeta que además de ser desconocido, resulta sumamente intrigante.

Y es que al poco tiempo irás descubriendo detalles que te dejarán perplejo. Prueba de ello es cuando encuentras un cadáver que se trata nada menos que de la propia Selene además de ciertos audios grabados por ella misma. ¿Entonces ya había estado aquí?

Tal como mencioné, Returnal es un juego roguelike, por lo que cada vez que mueres, comenzarás nuevamente a partir del momento en que te estrellaste, es decir, saliendo de la nave espacial.

Pero no sólo eso, ya que además, irás descubriendo que en cada nueva partida el orden de los escenarios va cambiando aleatoriamente. Pese a que al volver a empezar no tendrás las armas y objetos que vayas adquiriendo, no perderás exactamente todo… pero prefiero no contar más.

A lo largo de la trama hallarás varios elementos que te darán pistas sobre el trasfondo del título, incluyendo una misteriosa casa que luce igual a cualquiera que podemos encontrar en la Tierra del siglo XX.

Si bien es cierto que por momentos la historia se vuelve un tanto confusa, finalmente se torna entretenida, precisamente debido a lo enigmático que se torna.

Jugabilidad

En Returnal puedes controlar a Selene con los típicos movimientos de un shooter. Podrás ir incorporando habilidades como un desplazamiento rápido que te ayudará a llegar a lugares que de otra forma no podrías.

En Atropos deberás hacer frente a diversos seres extraterrestres que habitan el lugar. Ellos podrán dañarte de diferentes maneras, algunos con mayor complejidad que otros, por lo que tendrás que estar siempre alerta.

Debido a que con cada muerte que sufras volverás a la nave inicial, es posible que en algunas ocasiones se te haga un tanto frustrante el sentir que no avanzas. No obstante, el esfuerzo no será en vano, ya que con el paso de las horas irás dominando el control y el personaje para hacer frente a los retos que se te presentarán.

De hecho, un buen consejo es que dediques un tiempo al inicio para que vayas conociendo las armas que vayas recogiendo, y así verificar cuál es la que se te hace más fácil de usar para atacar.

El juego hace que te den ganas de ingresar en todas las compuertas que hay, aún sabiendo que no son parte de la historia principal, para así poder desbloquear y tener la suerte de que te toquen buenos ítems, ya sean armas o parásitos útiles (los que van variando).

Los gatillos adaptables del DualSense son una parte importante de la jugabilidad, ya que al contar con dos niveles de presionado, podrás ir variando entre realizar un ataque especial con el arma, o apuntar con un leve zoom. Se siente bien, aunque es cierto que por ahora no hay otro gran juego que podamos usar como referencia.

En cuanto a las acciones del personaje, también están bien ejecutados. El tener que desplazarte mientras saltas y a la vez disparas para no morir lo hace un juego con cierta complejidad, porque no es un juego para nada fácil.

Aspecto gráfico

Uno de los puntos fuertes del juego es, sin duda, el de su aspecto gráfico. Ya desde el inicio Returnal demuestra que es un juego de PS5, con cinemáticas fluidas y con texturas muy bien logradas.

El motor gráfico Unreal Engine 4 fue muy bien empleado en esta entrega, con un evidente nivel de detalle que demuestra que hubo esfuerzo y preocupación por hacernos sentir inmersos en un juego next gen.

Por lo demás, el ray tracing también hace de las suyas favorablemente, con un gran trabajo en cuanto a la iluminación en el planeta, detalle no menor si consideramos que estamos en un mundo nuevo y desconocido en el que este tipo de detalles aporta un grado mayor de realismo.

Pese a que Housemarque no es un estudio de la primera línea de los estudios de videojuegos, se tomó de manera muy seria el desarrollo de esta propuesta.

El título corre a 60 FPS casi perfectos, salvo por unos pocos momentos en los que sufrió caídas leves. Probarlo en una resolución nativa de 4K hace como si estuviéramos frente a una película del tipo Interestelar.

Lo mejor, es que está claro que la consola puede dar aún más, por lo que si Returnal es capaz de lograr este nivel de detalle al menos en este apartado, sólo queda esperar por un futuro bastante auspicioso en el resto del catálogo que está por llegar.

En cuanto a bugs, sólo encontré uno a la hora de juego, cuando en un escenario habían zonas por las que no podía avanzar con Selene, detalle que posteriormente no volvió a ocurrir.

Dualsense

Otro de los aspectos positivos de Returnal es la retroalimentación que tiene con el DualSense. Es más, me atrevo a decir que -hasta ahora -es el juego que mayor provecho saca del mando.

Gracias a la vibración háptica del mando, podrás sentir diferentes vibraciones en tus manos, pasando por las armas que dispares hasta las superficies por las que atravieses. En ese sentido, se nota una clara diferencia en relación a la vibración de consolas anteriores.

Además, los sonidos que emite ayudan bastante a la experiencia. Los sonidos que genera el control, como por ejemplo cuando tienes el “súper poder” del arma activado, te dan una mayor ambientación.

Returnal es un juego que está muy bien ambientado en lo que respecta a la banda sonora, con melodías que acompañan muy bien cada momento del juego, ya sea en una escena de acción o una más tensa. Esta estuvo a cargo de Bobby Krlic, quien trabajó anteriormente en Red Dead Redemption 2.

Sin duda estamos frente a una propuesta más que interesante para quienes poseen una PS5. Si bien muchas cosas quedan para la interpretación del jugador, finalmente logra que las piezas del puzzle vayan encajando en su lugar, haciendo que el título se sienta fresco y atractivo.

Mención aparte merece el aspecto gráfico, el cual sorprende con su nivel de detalle y especialmente con los efectos de iluminación logrados con la tecnología de ray tracing.

Por su parte, siento que finalmente podemos ver con mayor detalle las bondades del control DualSense, complementando de gran manera la experiencia de juego, con sus sonidos y movimientos.

Es cierto que percibí un par de bugs, pero son detalles que se pueden corregir con parches de actualización, por lo que no siento que haya sido un detalle grave.

Si cuentas con una PlayStation 5, Returnal es una muy buena alternativa. Aún queda mucho paño por cortar, pero no es descabellado pensar en que será uno de los mejores juegos de este 2021.