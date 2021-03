Square Enix está regalando dos juegos de Tomb Raider para PC a todos quienes sigan dos sencillos pasos en Twitter.

Se trata de Lara Croft and the Guardian of Light y su secuela Lara Croft and the Temple of Osiris, lanzados originalmente en 2010 y 2014, respectivamente.

Para obtenerlos, sólo debes seguir la cuenta de @SquareEnix en Twitter y hacer un tweet con el hashtag #SquareEnixPresents.

Una vez que cumplas con esto, la compañía te enviará un mensaje directo con un código para que puedas descargarlos.

¡OBTEN 2 JUEGOS DE @TombRaider PARA PC GRATIS AHORA MISMO! 👉Sigue a @SquareEnix en Twitter

👉Haz un Tweet con #SquareEnixPresents Haz todo lo anterior y como por arte de magia, te enviaremos un código para ambos juegos a tu inbox de Twitter. ¡Eso es todo, vamos! pic.twitter.com/dW2Hh6Qm1h — Square Enix Latam (@SquareEnixLatam) March 17, 2021

Esta promoción estará disponible hasta el inicio de la conferencia Square Enix Present, la cual se realizará este jueves a las 14:00 horas de Chile.

En el evento virtual, que podrás seguir en este enlace, la compañía mostrará las últimas actualizaciones de sus proyectos, incluyendo anuncios y avances de juegos como Outriders, Marvel’s Avengers, Tomb Raider 25th Anniversary y Just Cause Mobile, además de la presentación de Life is Strange 3.