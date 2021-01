En noviembre pasado Sony lanzó mundialmente su nueva y esperada PlayStation 5, consola en la que hay muchísimas expectativas, no sólo por sus capacidades sino que también por los exclusivos que podremos ver en ella.

No obstante, y tal como ha sido la tónica en el último tiempo, la firma ha desarrollado diversos accesorios para complementar la experiencia del usuario y así sacar el máximo provecho a cada uno de los juegos.

Es así como para esta PS5 además se han lanzado unos nuevos audífonos que se venden aparte, y que cuentan con varias novedades pensadas netamente en el usuario; nos referimos a los Pulse 3D.

Gracias a Sony pudimos probarlos por varios días para así tener una idea más acabada de su rendimiento, y a continuación te contamos nuestras impresiones.

Lo primero que llama la atención de los nuevos audífonos Pulse 3D es su diseño. Con una estética que indudablemente va acorde a la consola, lucen sobrios con sus tonos blanco y negro fabricados en base a un plástico resistente, en el cual no sufrirás el clásico problema de que queden marcadas tus huellas.

Estos cubren completamente el oído, y pese a que no tienen la opción de ser ajustados según el gusto del gamer, la goma que cubre tu cabeza resulta bastante cómoda para alguien “estándar”. Si eres de orejas más robustas eso sí, puede que resulten un tanto ajustados. Ojo para quienes usen lentes, ya que después de un tiempo prolongado necesitarás un descanso.

En el auricular izquierdo encontrarás el botón para prenderlos, para mutear el micrófono, para monitorear el micrófono (y ver cómo se escucha tu voz), un botón doble para el volumen y otro para controlar los niveles de audio del chat o del juego, dependiendo de cual quieras priorizar. A su vez posee un puerto de carga USB-C y otro para el querido conector 3,5mm para que así puedas usarlo en otro tipo de dispositivos.

Su funcionamiento es sumamente sencillo, ya que sólo tendrás que conectar un adaptador USB en la consola y luego sencillamente prender el auricular. Al no usar Bluetooth no debes emparejarlos ni nada por el estilo, lo que hace que la sincronización sea sumamente rápida, en cosa de segundos. Por su parte, la latencia es sumamente baja, algo que evidentemente se agradece.

Una vez prendidos, podrás ver el ícono de los Pulse 3D en la pantalla, el cual además te indicará el nivel de batería que tiene. También te aparecerá la característica barra cuando bajes o subas el volumen, lo que siempre sirve como guía.

Sus almohadillas cubren completamente el oído, logrando aislarte del resto para que así puedas pelear en masivas batallas, con todo el griterío que aquello implica, sin molestar al resto de las personas que se encuentran junto a ti. Pese a que los Pulse 3D no cuentan con cancelación de ruido, de igual manera te ayudarán a no distraerte con los sonidos del exterior.

Otra de las características de estos audífonos es que poseen un micrófono -o dos más bien-oculto. Este ofrece una calidad aceptable, ya que funciona para partidas online sin problemas. No obstante, si lo que buscas es hacer transmisiones con una mejor calidad, probablemente no te sirvan de mucho.

En juegos como Assassin’s Creed: Valhalla, en los que por momentos te ves envuelto en enormes combates con muchos sonidos de espadas, flechas y gritos, los pulse 3D sacan a relucir su máximo potencial, permitiéndote distinguir desde dónde proviene cada uno de los ruidos. También entrega una gran nitidez al saquear las monedas de los tesoros o al recorrer un enorme bosque montando un caballo.

Es verdad que el efecto 3D no es el mejor que podrás encontrar en el mercado, aunque en relación a su precio ($99.900 en tiendas especializadas) sí destaca. En juegos como Spider-Man Miles Morales notarás con mayor claridad esta característica, así como también en el juego que viene incluido en la PS5, Astro’sPlayroom, advirtiendo de dónde vienen las diferentes fuentes de audio (como voces, vehículos, etc).

En shooters, como Call of Duty: Black Ops – Cold War, destacan los graves, con un sonido limpio y equilibrado, aspecto fundamental si consideramos que aquí abundan los disparos, explosiones y ráfagas de ametralladoras. Es de esperar que los próximos juegos que vean la luz durante este 2021 que recién comienza le saquen el máximo provecho a este efecto 3D para así potenciar la experiencia en el gaming.

La autonomía de estos audífonos dependerá evidentemente del uso que les des. En nuestro caso, con largas sesiones de juego a un volumen alto, nos alcanzó para unas 11 horas aproximadamente. Cuando la batería esté llegando a su límite, te avisará mediante una alerta en la pantalla para que así lo tengas presente.

Una opción es que lo conectes mediante el cable 3,5mm al DualSense, aunque esto hará que consuma aún más la batería del control. Lo otro es que simplemente uses el sistema de audio tradicional de tu TV, o el equipo que tengas instalado, mientras cargas los Pulse 3D, lo que puedes hacer a través de uno de los puertos de la consola (con el cable USB) o con un adaptador a la corriente.

¿Es un accesorio que vale la pena? En su rango de precio, totalmente. No sólo cumple con ofrecer un muy buen sonido y hasta con efecto 3D, sino que además no te limitan ya que puedes usarlos en otros dispositivos con una calidad aceptable. Lo anterior, sin contar que lucen armoniosos desde el punto de vista estético junto a la PS5. Si bien no es un imprescindible, es una excelente opción como primera compra para acompañar tu consola.