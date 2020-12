Como cada mes de diciembre, Google ha hecho un repaso para ver cómo fue el año a través de las búsquedas más repetidas en el buscador.

Anteriormente ya les contamos respecto a las tendencias respecto a los personajes, recetas y búsquedas en general que más se registraron en este año (puedes revisarlas en este enlace).

Es por esto que en esta ocasión repasaremos el top five de los videojuegos que más búsquedas concentraron en el popular sitio.

1. Among Us (iOS, Android y PC)

Con una dinámica simple pero efectiva, el título desarrollado por InnerSloth no sólo se convirtió en la aplicación más descargada en la App Store de iOS para iPhone y iPad en octubre de 2020, sino que además en el más buscado en Google.

Among Us se juega con hasta diez personas, quienes deben encontrar una nave espacial que se encuentra averiada. El problema es que uno los miembros del equipo es un impostor, por lo que la misión es descubrir quien es.

2. Fall Guys: Ultimate Knockout (PS4 y PC)

En el segundo lugar encontramos a Full Guys, juego sumamente adictivo en el que deberás enfrentarte con 59 competidores, cruzando todo tipo de coloridos y entretenidos obstáculos, para llegar a la meta.

Lanzado recién el 4 de agosto, la entrega ha superado todas las expectativas de sus creadores, gozando de una gran popularidad a los pocos días de vida.

3. Valorant (PC)

En tercer lugar se ubica Valorant, un videojuego de disparos en primera persona multijugador desarrollado y publicado por Riot Games, conocida por estar detrás de League of Legends.

Cabe señalar que este título es free-to-play, es decir, no debes pagar nada para poder disfrutar de él, lo que evidentemente ha ayudado en su masificación.

4. Genshin Impact (PlayStation 4, iOS, PC, Android)

En el cuarto lugar se ubica Genshin Impact, juego lanzado en septiembre pasado y que de inmediato muchos compararon con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Se trata de un juego de rol de mundo abierto que desde el inicio estuvo pensado para lanzarse en modalidad free-to-play.

5. The Last of Us 2 (PlayStation 4)

El top five lo completa The Last Of Us 2, juego largamente esperado que vio la luz en junio pasado y secuela del juego estrenado en 2013.

Esta entrega se sitúa 5 años después de la versión original en un mundo postapocalíptico, en el que el hongo Cordyceps ha causado estragos, convirtiendo a sus víctimas en monstruos.