Marvel’s Spider-Man Miles Morales era uno de los juegos más esperados para este fin de año, el cual vio la luz hace algunos días tanto para la PS4 como también para la PS5.

La franquicia se convirtió en la oportunidad perfecta para probar la más reciente consola de Sony, y aunque evidentemente no es un exclusivo de la siguiente generación, de igual manera había enormes expectativas sobre este título.

Pude probar el juego por cortesía de Sony en una PS5, entrega que tiene como protagonista a Miles, un adolescente de padre afroamericano y madre puertorriqueña.

¿Estará realmente a la altura de lo esperado? A continuación repasaremos los puntos más importantes para que así te hagas de lo que podrás ver en esta entrega.

Historia

El fuerte del juego en sí no es su historia, pero tampoco es que los juegos de súper héroes se caractericen por tener historias épicas. Eso sí, siento que tiene un sólo problema, y es que es un tanto obvio lo que va a ocurrir, especialmente si jugaste Marvel’s Spider-Man.

La duración del juego es de unas siete horas al menos en la historia principal, aunque si le agregas todas las misiones secundarias, así como el desbloqueo de trajes, evidentemente tendrás más tiempo para entretenerte.

Respecto a Miles Morales, por sus características psicológicas por cómo habla/actúa, se hace evidente la diferencia con Peter Parker, por lo que hubo un buen trabajo para que sea un personaje distinguible.

Gráficos

Uno de los puntos fuertes sin duda son las cinemáticas, ya que al menos en PS5 se ven increíbles. Ojo con esto, ya que tal como explicamos en el review de esta nueva consola, lo ideal es que tengas una TV con 4K.

En ese sentido, Marvel’s Spider-Man Miles Morales aprovecha muy bien el rendimiento de la PS5, lo que hace que a ratos pienses que estás viendo una película más que un juego.

Los escenarios son los mismos que vimos en la primera entrega pero con ciertos detalles. Como está ambientado en época navideña, estará todo cubierto de nieve, lo que le da otro toque al juego. Son detalles, pero que aportan al fin y al cabo.

A su vez, los edificios -punto importante en todo juego de Spider-Man- y la iluminación en general de los escenarios están sumamente bien logrados.

Otro punto fuerte es la fluidez, cumpliendo cabalmente con lo que se esperaba. No observé bajones de FPS, ni siquiera en esos momentos en que debía enfrentarme a múltiples enemigos de manera simultánea, lo que hace que a la larga sea más agradable jugar.

En esa misma línea, tampoco vi bugs que pudieran restarle puntos a la experiencia, lo que es algo que se agradece.

Por su parte, la música es otro de los apartados que sobresale. El soundtrack está compuesto por 19 canciones, con una duración de poco más de 70 minutos, banda sonora a cargo de John Paesano, conocido por su trabajo en las series de televisión de Marvel Daredevil y The Defenders.

Jugabilidad

Al igual que en Marvel’s Spider-Man, la jugabilidad es buenísima, con un sistema de pelea entretenido, con habilidades que puedes ir desbloqueando a medida que avanzas. Recorrer la ciudad trepando por los rascacielos se hace entretenido.

Cabe señalar que puedes conseguir el traje de Spider-Man: Into the Spider-Verse, pudiendo agregar además animaciones tal como en la película para que el personaje se mueva como una caricatura, lo que le da un plus más entretenido al juego.

Veredicto

Para quienes son fans de Spider-Man siempre será entretenido jugar un título de la franquicia. Tal como en la primera entrega, Marvel’s Spider-Man Miles Morales ofrece una gran variedad de cosas por hacer, ya sea recolectando todos los trajes o subiendo los puntos de habilidad. Incluso, recorrer la ciudad ya se hace divertido.

Como puntos en contra podemos mencionar la historia que podría haber sido más elaborada o un tanto más extensa. Tal vez algún enemigo extra podría haber ayudado en esto.

Pese a esto, el juego es un producto más que recomendable, especialmente si tomamos en cuenta la gran calidad de los gráficos.