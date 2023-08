Desde hace varias semanas que Elon Musk y Mark Zuckerberg vienen planeando un combate en el que supuestamente se enfrentarían en un ring para pelear, pero hasta ahora no han logrado definir una fecha y un lugar para el esperado encuentro.

Esto surgió luego de que Zuckerberg anunciara el lanzamiento de Threads, su nueva red social que vendría a competir con Twitter después de que Musk comprara esta icónica app y le hiciera decenas de cambios que no alegraron a sus usuarios.

Fue entonces que comenzó a correr el rumor de una supuesta pelea entre ambos, que llegó hasta los magnates y comenzaron a hablar de concretarla realmente, pero por a, b, o c, no lo han hecho hasta hoy.

Todo indica que los “peros” vendrían por parte de Elon Musk, o eso es lo que dijo Mark Zuckerberg esta semana en su cuenta de Threads. “Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Elon no habla en serio y es hora de seguir adelante“, escribió.

De acuerdo con su versión, le habría ofrecido un encuentro real a su contrincante, quien en reiteradas ocasiones respondió con excusas. “Le ofrecí una cita real. Dana White se ofreció a hacer de esta una competencia legítima con fines benéficos. Elon no confirma una fecha, luego dice que necesita cirugía y ahora pide hacer una ronda de práctica en mi patio trasero“, apuntó.

Asimismo, mencionó que está listo para pelear, pero reiteró que no cree que Musk esté hablando en serio cuando propone excéntricos lugares y fechas que nunca confirma del todo. “Si Elon alguna vez se toma en serio una fecha real y un evento oficial, sabe cómo comunicarse conmigo“, dijo Zuckerberg.

“De lo contrario, es hora de seguir adelante. Me voy a centrar en competir con gente que se toma el deporte en serio”, completó.

Musk por su parte, respondió a estas declaraciones con un vago tuit: “El hilo de Zuck llegará pronto sobre cómo, por supuesto, le encantaría pelear en cualquier momento, pero bla, bla, UFC, algo, algo“, escribió bajo otro tuit donde explicaba algunas novedades de su compañía Tesla.

(Zuck thread coming soon about how he would of course love to fight anytime, but blah blah UFC something something)

Posteriormente, también en algunas interacciones con sus seguidores llamó a Zuckerberg “gallina”, acusando que realmente sería él el que no quiere concretar la esperada pelea.

Días antes Musk había dicho que planeaba que el encuentro ocurriera en algún lugar histórico del mundo y se rumoraba el Coliseo Romano. De hecho, en su cuenta de Twitter había dicho que estuvo en conversaciones con el Primer Ministro de Italia y el Ministro de Cultura para una “épica locación”.

Para el día 11 de agosto, según Elon Musk la ubicación estaba confirmada, la pelea se transmitiría en Twitter, las ganancias se donarían a hospitales pediátricos de Italia y la fecha estaba por definir, pero se desconoce que fue lo que pasó que terminó con la paciencia de Zuckerberg.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023