Tim Cook es el CEO (o Director Ejecutivo, en español) de Apple, y desde 2020 ha sufrido de acoso en reiteradas ocasiones y de diferentes formas por Julia Lee Choi, una mujer que le está exigiendo 500 millones de dólares para “olvidar y perdonar todo”.

Choi tiene 45 años y según indican los documentos judiciales de la corte de Santa Clara, California en Estados Undios, la primera vez que ella acosó al director ejecutivo de Apple fue en 2020.

En Twitter el 31 octubre de 2020 un perfil, con el nombre de Julia Lee Cook, publicó: “@tim_cook mi esposo lo tiene todo, esposa, dinero y gemelos” acompañado de varios emojis al final.

@tim_cook my hubby has everything, wife, 💰 🤑, twins lol 😆 😂 ❤

