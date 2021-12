Este martes Amazon está experimentando una serie de problemas, debido que Amazon Web Services (AWS), la plataforma de hosting de Amazon, ha funcionado con una serie de fallas. Se trata del lugar donde se almacenan muchos de los sitios web que conocemos y utilizamos a menudo.

Por esto, bien vale decir que si estás teniendo dificultades para ingresar a algún sitio web de costumbre no es tu internet, sino que las dificultades de AWS.

Amazon lo confirmó mediante un tweet a The Associated Press, donde se aseguró que los Amazon Web Services estarían sufriendo una considerable caída.

BREAKING: Users say Amazon Web Services is suffering a major outage. The company provides cloud computing services to individuals, universities, governments and companies including The Associated Press.

Amazon has yet to comment on the outage and few details are available.

— The Associated Press (@AP) December 7, 2021