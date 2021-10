Desde este mediodía, usuarios en diversos países del mundo reportaron problemas con el sitio web de WIkipedia.

Las primeras informaciones fueron entregadas por Downdetector, donde se han alojado los reclamos durante la tarde de este jueves.

De acuerdo a los reportes, la mayoría de los inconvenientes tenían relación con problemas para ingresar al sitio web.

Asimismo, también se apreció que hubo intermitencias con la versión de escritorio de Wikpedia, ya que desde celulares no existieron inconvenientes.

User reports indicate Wikipedia is having problems since 12:13 PM EDT. https://t.co/8vAEq3QVwp RT if you're also having problems #Wikipediadown

— Downdetector (@downdetector) October 7, 2021