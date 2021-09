Una lamentable noticia si eres de los que aún mantiene sus viejas consolas para jugar online o bien, te has quedado en el pasado muy distante de los celulares ya que a partir de este 30 de septiembre miles de dispositivos ya no podrán conectarse a internet.

Esto se debe a que expirará uno de los certificados raíz más antiguos actualmente usado según informó el investigador de seguridad, Scott Helme.

Se prevé que millones de equipos en todo el mundo se verán afectados y no será posible instalar actualizaciones de certificados más recientes que permitan conectarles una vez más a Internet.

“Sólo quedan 10 días hasta que el certificado raíz Let’s Encrypt expire y todavía hay preguntas sobre cuál será el impacto”, señaló el investigador en su red de Twitter.

There are only 10 days left until the Let's Encrypt root certificate expires and there are still questions over what the impact will be! Full details here: https://t.co/GuGvqyeosN

— Scott Helme (@Scott_Helme) September 20, 2021