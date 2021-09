El mundo de las criptodivisas cada día es más relevante y estudiado por las personas, algunos países ya están explorando su implementación mientras que otros decidieron declarar ilegal su uso. Este mundo de las monedas virtuales llegó hasta las orejas de un pequeño roedor hogareño que decidió realizar su propia compañía de criptomonedas.

Todos los días el Señor Goxx, un hámster de nacionalidad alemana, se levanta para trabajar, sí, trabajar para ganarse la semilla de girasol de cada día. Así lo señaló la BBC, ya que este roedor no es igual a cualquier otro, él ya tiene su compañía y diariamente logra ganar importantes sumas de dinero, o bien, de perderlas en igual cantidad.

Goxx tiene una importante labor como fundador y único trabajador de Goxx Capital, primero debe realizar transmisiones en vivo para sus fans en la plataforma de Twitch. Luego, comienza a correr en su ruedita que sirve para seleccionar la criptomoneda que desea intercambiar. Tras elegir “sabiamente” qué divisa negociar, el Señor Goxx debe atravesar uno de los dos túneles dispuestos en su oficina, uno de ellos para comprar y el otro para vender.

Cada vez que el Señor Goxx decida sabiamente cruzar uno de los túneles, la circuitería conectada a dicho tubo realizará las operaciones necesarias para completar un intercambio de criptomonedas.

Volviendo a la realidad lógica, quienes están detrás del peludo financiero son dos hombres de 30 años que viven en Alemania, quienes declararon a la BBC que vivir es muy caro en estos tiempos y la opción de ahorrar es muy difícil con los altos costos en alquiler que deben pagar. “Parece que la mayoría de la gente de nuestra generación no ve otra oportunidad que tirar muchos de sus ahorros en el mercado criptográfico, sin tener ni idea de lo que está pasando allí“, señaló uno de los hombres.

“Estábamos bromeando sobre si mi hámster sería capaz de tomar decisiones de inversión más inteligentes que nosotros los humanos“, agregó.

El nombre del Señor Goxx proviene de un guiño a los desastres potenciales del mercado criptográfico, según relató el hombre, esto en honor a una compañía llamada Mt Gox.

Mt Gox fue en su momento una de las empresas de intercambio de criptomonedas más importantes en el mundo, esto hasta que fue comprometida y cientos de miles de bitcoins fueran robados, lo que terminó por declarar a la empresa en bancarrota.

Según contó a la BBC, el primer mes fue duro para el hámster, comenzando su carrera financiera un 12 de junio con solo 326 euros (aproximados 300 mil pesos chilenos). Tras un mes de trabajo y 95 pedidos más tarde, Goxx Capital cayó en un 7.3%. Esto no desmotivó al optimista Señor Goxx por lo que retomaría sus estudios en el mercado financiero y volvería a intentarlo.

Sus esfuerzos finalmente dieron frutos este 27 de septiembre ya que ahora, logró aumentar en un 19.41%, esto superó el rendimiento en los principales mercadores de valores, según los cálculos de Protos, una web de noticias especializadas. Incluso, señalaron que el hámster ha logrado salir ligeramente por delante del Bitcoin, la mayor y más famosa criptomoneda.

Mr. Goxx has concluded his office hours for tonight with 1 order(s) placed.

Career Performance: +63.27 EUR (+19.41 %)

— mrgoxx (@mrgoxx) September 27, 2021