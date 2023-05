Twitter estaría ya eliminando las cuentas que lleven “varios años” inactivas, según anunció el dueño de la plataforma, Elon Musk.

La decisión refuerza la nueva política de la plataforma según la cual los usuarios deberían ingresar al menos cada 30 días para mantener sus perfiles en funcionamiento, que hasta hace pocas semanas daba hasta 6 meses de margen.

“Estamos purgando las cuentas que no tengan nada de actividad por varios años, así que posiblemente vean sus conteos de seguidores caer”, afirmó el magnate en un tweet.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop

— Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023