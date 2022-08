Con un escueto mensaje que reza “Lejos. Acompáñanos en persona en un evento especial de Apple en el teatro Steve Jobs en Cupertino”, la firma que dirige Tim Cook citó a la prensa y a los fanáticos de iPhone para el miércoles 7 de septiembre.

El evento empezará a las 10.00 hora local (13:00 hora de Chile) y podrá seguirse a través de la página web de Apple, y de manera presencial para quienes hayan recibido invitación.

Go for launch. Tune in for a special #AppleEvent on September 7 at 10 a.m. PT.

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T9o7qJt72E

— Apple (@Apple) August 24, 2022