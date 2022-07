A principios de esta semana la influencer estadounidense Tati Bruening, conocida como @illumitati compartió una petición en la que reparaba que las constantes modificaciones en el algoritmo de Instagram y la circulación de contenidos habían terminado con la identidad de la app, que fue creada para compartir fotos.

Su publicación a la fecha cuenta con más de 2 millones de likes y la petición ya tiene casi 300 mil firmas. “Estoy iniciando un movimiento. Recuperemos el viejo Instagram, comparte esto en tus historias y firma mi petición”, dice el post.

La joven, señala algunos de los aspectos de la app que molestan a miles de usuarios, uno de ellos es que el algoritmo de la red social prioriza el contenido sugerido y los anuncios por sobre las publicaciones de amigos.

Además, los usuarios se quejan de que la app está “intentando ser como TikTok”. Esto último tiene que ver con que los cambios y “mejoras” que ha implementado la plataforma no hacen más que priorizar el uso y la visualización de reels.

La petición masiva se encuentra en la plataforma change.org y es una de las más firmadas al momento. Allí, Bruening exige que “vuelvan las líneas de tiempo cronológicas”.

Con eso hace referencia a la época de Instagram en la que el contenido que se mostraba en el feed era cronológico y no se basaba en cantidad de interacciones o sugerencias.

“No hay necesidad de complicar demasiado las cosas, solo queremos ver cuándo publican nuestros amigos, la belleza de Instagram fue que era INSTANTÁNEO. En los albores de la aplicación, todos vivíamos el momento”, dice la petición.

Además, piden que se implemente un algoritmo que priorice las fotos, como fue en los inicios de la red social. “Volvamos a nuestras raíces con Instagram y recordemos que la intención detrás era compartir fotos, por el amor de Dios, no teníamos videos en la aplicación hasta que los desarrolladores tuvieron miedo de Vine”, señalan.

Por último, Bruening hace un llamado a que la app “escuche a los creadores”, ya que también se ven perjudicados por estos cambios.

“Se siente mal cambiar el algoritmo a los creadores que se han ganado la vida y han contribuido a la comunidad, obligándolos a cambiar toda la dirección de su contenido y estilo de vida para servir a un nuevo algoritmo”, advierte.

La molestia de los usuarios es tal que incluso han salido algunas celebridades a poner el tema en palestra. Por ejemplo, tanto Kylie Jenner como Kim Kardashian compartieron el post viral.

Desde la app, Adam Mosseri, director de Instagram, publicó un video explicando que algunas actualizaciones se implementaron como prueba y que actualmente se encuentran “experimentando con diferentes cambios”.

“Están sucediendo muchas cosas en Instagram en este momento, por favor, déjenme saber lo que piensan”, dice en el video. “Quiero ser claro: continuaremos apoyando las fotos, es parte de nuestra herencia, amo las fotos y se que todos ustedes aman las fotos también”, aclara.

En la misma línea, enfatiza en que las mejoras para la pestaña de reels no se detendrán, pero que todos los cambios que se implementen en torno a los videos en la app se harán a la vez que continuarán dando soporte a las fotos.

👋🏼 There’s a lot happening on Instagram right now.

I wanted to address a few things we’re working on to make Instagram a better experience.

Please let me know what you think 👇🏼 pic.twitter.com/x1If5qrCyS

— Adam Mosseri (@mosseri) July 26, 2022