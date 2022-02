Twitter ampliará a todo el mundo la prueba de los votos negativos, un nuevo botón de interacción con el que los usuarios pueden expresar la relevancia que tiene una respuesta concreta en una publicación.

La prueba de los votos negativos en Twitter comenzó en julio del año pasado para un grupo de usuarios de iOS con el objetivo de conocer la relevancia de una respuesta para una publicación, para seguir trabajando en nuevos sistemas con los que la plataforma pudiera mostrar más contenido considerado relevante por los usuarios.

Estos votos negativos se recogen de un nuevo botón de interacción que se ha emparejado con el que expresa ‘Me gusta’.

“Pronto” estará también disponible para más usuarios de Twitter web, Android e iOS, a nivel global, como ha informado a través de su perfil Twitter Safety en la red social.

La compañía ha incidido en que los votos negativos no se muestran de forma pública, al contrario que los ‘Me Gusta’, que sí los pueden ver los usuarios de la plataforma.

We learned a lot about the types of replies you don't find relevant and we're expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.

Downvotes aren’t public, but they'll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2022