En una primera instancia se había comenzado a viralizar el rumor de que Apple tendría en sus próximas entregas la opción de tener comunicación por satélite, aunque solo se trató de un malentendido.

Se compartió que Apple estaba trabajando en una supuesta tecnología para sus futuros modelos que les permitiría tener cobertura por satélite cuando no tengan conexión terrestre.

Según la información compartida por 9to5Mac, el analista Ming-Chi Kuo había dado a conocer la tecnología de conexión por satélite de Apple la semana pasada como una forma para que su próximo modelo de móvil, posiblemente iPhone 13, pueda realizar llamadas y enviar mensajes cuando los usuarios no disponen de cobertura terrestre a través del uso de un sistema de comunicaciones por satélite.

Esto fue desmentido días más tarde por el mismo medio, señalando que hubo un “malentendido”. Todos los iPhones ya pueden recibir un tipo de señal de radio de los satélites, el GPS. Este elemento solo hace que los propios satélites puedan triangular la posición del celular a medida que el satélite envíe la señal y el dispositivo reciba dicha información.

Los iPhones actualmente no pueden enviar información a los satélites, aunque es una función en la que Apple está interesado en brindar a sus usuarios.

Rápidamente se comenzó a compartir en Twitter la desinformación sobre esta supuesta novedad hasta que llegó a Sascha Segan, el analista de PCMag y especialista en móviles y 5G, quien señaló que había dos problemas específicos en dicha noticia.

En primer lugar, el chip Qualcomm X60 nombrado por el analista Kuo no soporta el espectro de radio B53/N53. Aunque no es del todo pesimista la idea ya que el chip X65 sí permite utilizar la función. “Eso podría no matar por completo la idea, porque el chip X65 de la compañía lo hace, y Kuo hizo referencia a una versión “modificada” del X60″, señaló en su Twitter.

Qualcomm's x65 modem supports b53/n53 but the x60 does not. However, the Qualcomm modem in the iPhones may be an … erm, x60-and-a-half. In other words, it could be an x60 + b53/n53. This DOES NOT IMPLY TALKING TO SATELLITES. It's a ground based band G'star wants to enhance LTE

— Sascha Segan (@saschasegan) August 30, 2021