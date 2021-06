La compañía estadounidense Uber, liderada por Dara Khosrowshahi, anunció que será dueño de la totalidad de la startup latina Cornershop, de la cual ya poseía el 50%.

La noticia fue dada a conocer por Oskar Hjertonsson, cofundador de la plataforma de entregas de supermercado, a través de su cuenta de Twitter, quien señaló la relación que ambas empresas han ido desarrollando desde que comenzaron a trabajar de manera unificada.

“Cuando construyes tu futuro con alguien, en algún momento tienes que ir por todo! Así que hoy estamos anunciando que Uber adquirirá el 100% de Cornershop. Estamos muy contentos de unirnos a Dara Khosrowshahi y el equipo de Uber para construir mejores soluciones para el comercio local de todo el mundo“, escribió Hjertonsson.

1 When building your future with someone… at some point you gotta go all-in! Today we're announcing that @Uber will acquire 100% of Cornershop. We’re thrilled to join @dkhos and the Uber team to build better solutions for instant local commerce around the world. 🌎

Según explica la revista Forbes, la relación entre ambas marcas comenzó a gestarse en 2019, cuando Uber manifestó su intención de ser dueño de una parte de la compañía de delivery confundada por los chilenos Daniel Undurraga y Juan Pablo Cuevas.

“Uber ya es dueña del 50% de Cornershop y hemos visto como trabajando juntos podemos generar grandes resultados, como lo que hemos hecho en Brasil donde en poco tiempo nos hemos convertido en el jugador más importante. Pero para poder sacar completo provecho a esta unión tenemos que trabajar como una única compañía”, continuó escribiendo el líder de Uber en su cuenta de Twitter.

4 I’m very proud that we will become an essential part of Uber’s global tech platform and mission. We have big dreams and a lot of work ahead of us and much of that work will be led by our tech team in Santiago de Chile. ¡Viva Chile mierda! 🇨🇱

— Oskar Hjertonsson (@ohjertonsson) June 21, 2021