Más de 1.400 empleados de Google exigieron el viernes que el gigante tecnológico explicara por qué despidió a una empleada negra, investigadora de cuestiones de ética relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

Timnit Gebru tuiteó el miércoles que Google la había desvinculado después de que enviara un correo electrónico a un grupo interno de la empresa lamentando el “silenciamiento de las voces marginadas”.

También dijo en ese correo electrónico al grupo que la compañía le había ordenado retractarse de un trabajo de investigación.

Gebru es una defensora de la diversidad y cofundadora de un grupo dedicado a impulsar el talento de personas negras en el ámbito de la inteligencia artificial.

Hasta el martes, era investigadora y codirectora de un equipo de ética en IA en Google.

Gebru tuiteó lo que dijo que era el mensaje de despido de Google, en el que se señala que “aspectos del correo electrónico que envió anoche a los empleados que no son parte de la gerencia reflejan un comportamiento que es inconsistente con las expectativas de un gerente de Google”.

Apparently my manager’s manager sent an email my direct reports saying she accepted my resignation. I hadn’t resigned—I had asked for simple conditions first and said I would respond when I’m back from vacation. But I guess she decided for me 🙂 that’s the lawyer speak.

— Timnit Gebru (@timnitGebru) December 3, 2020