El primer paciente vivo en recibir un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente murió, según el hospital estadounidense Mass General Hospital que llevó a cabo la intervención.

La institución de salud situada en la ciudad de Boston anunció por medio de un comunicado que se encuentran “profundamente entristecido por el repentino fallecimiento del Sr. Rick Slayman”. Eso sí, aclararon que “no tenemos indicios de que haya sido el resultado de su reciente trasplante”.

Vale recordar que en marzo de este 2024, los cirujanos del Mass General Hospital (MGH) realizaron durante unas cuatro horas una intervención inédita en el mundo para trasplantar un riñón de cerdo modificado genéticamente en este hombre de 62 años que sufría una enfermedad renal en fase terminal.

Según RPP, el hospital declaró el sábado al final del día que “Slayman será recordado para siempre como una luz de esperanza para innumerables pacientes trasplantados en el mundo entero y le estamos profundamente agradecidos por su confianza y su voluntad para hacer progresar el sector del xenotrasplante”.

