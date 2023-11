Medios internacionales reportaron la muerte del estadounidense Lawrence Faucette, quien hace seis semanas había recibido un trasplante de corazón de parte de un cerdo. El órgano había sido modificado genéticamente.

Faucette tenía 58 años y estaba aquejado de una compleja enfermedad. En un inicio incluso había sido descartado como candidato a la operación.

No obstante, tiempo después se dio la opción de trasplantarle un corazón de cerdo, procedimiento que tenía más posibilidad de ser exitoso.

El deceso fue confirmado por la Universidad de Maryland, que llevó a cabo el procedimiento.

“Lloramos la pérdida de Faucette, un paciente extraordinario, científico, veterano de la Marina y hombre de familia que simplemente quería pasar un poco más de tiempo con su esposa, sus hijos y su familia”, indicaron.

With sadness, we announce the passing of Lawrence Faucette, a pioneer in the world's second pig heart transplant, who lived for six weeks post-surgery. https://t.co/ss4XbquhYS pic.twitter.com/asV5PeXikN

— University of Maryland School of Medicine (@UMmedschool) November 1, 2023