El cosmonauta ruso Oleg Kononenko hizo historia: es el hombre que más tiempo ha pasado en el espacio, superando el récord de Guennadi Padalka, con más de 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos.

Comandante de las dos últimas expediciones de Roscosmos a la Estación Espacial Internacional (EEI), Kononenko se encuentra abordo desde septiembre de 2023.

Ya sumaba 736 días cuando embarcó y el domingo rompió el récord de tiempo acumulado en el espacio. Pero Kononenko pretende llevarlo más allá y romper la marca de 1.110 días para el momento de su regreso a la Tierra el próximo 23 de septiembre.

