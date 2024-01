La NASA ha publicado imágenes de los trajes espaciales fabricados por Axiom Space con los que sus astronautas del programa Artemis darán sus primeros pasos cerca del polo sur de la Luna en un par de años.

Desde que la NASA seleccionó a la compañía para proporcionar el traje espacial y los sistemas de soporte para Artemis III, Axiom Space ha seguido progresando en el diseño y las pruebas de trajes espaciales, informa la agencia en un comunicado.

A finales de 2023, ingenieros de la NASA y Axiom Space se enfundaron el traje espacial lunar de próxima generación durante las pruebas en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde realizaron una serie de tareas de maniobrabilidad que serán necesarias durante los paseos lunares.

Por ejemplo, caminar por terreno lunar o agacharse para recoger muestras mientras se utilizan herramientas de geología lunar.

When #Artemis astronauts land on the lunar surface during Artemis III, they will be wearing a spacesuit developed by @Axiom_Space as they explore the South Pole region of the Moon. In preparation for the upcoming lunar mission, Axiom Space has been making steady progress on the… pic.twitter.com/zEyZsVUy52

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) January 29, 2024