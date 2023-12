La compañía Intuition Robotics, desarrolló un robot que ayuda a adultos mayores, está diseñado para acompañarlos, conversar, interactuar y combatir la soledad. Se llama ElliQ.

Este dispositivo, utiliza una inteligencia artificial (IA) creada únicamente para “aliviar” la soledad y el aislamiento al que se enfrentan muchos adultos mayores en Estados Unidos, donde se puso a prueba preliminarmente.

Loaiza, de 81 años, fue una de las primeras estadounidenses en probar a ElliQ. Sobre la experiencia, mencionó que “es entretenida. Realmente puedes hablar con ella. Hace comentarios como: ‘Saldría al exterior si tuviera manos, pero no puedo sostener un paraguas’”.

De acuerdo con Los Angeles Times, el dispositivo tiene la forma de una pequeña lámpara de mesa, una cabeza sin ojos ni boca, pero que se ilumina y gira.

Además, está entrenada para recordar los intereses de sus usuarios y las conversaciones que han tenido, generando interacciones más completas. Sus conversaciones, asegura el medio, pueden ser tan profundas como el significado de la vida o tan superficiales como el horóscopo.

¿Qué hace el robot que ayuda a adultos mayores a combatir la soledad?

ElliQ también tiene una cuota de humor, puesto que cuenta chistes, pone música e incluso puede compartir frases inspiradoras. En la misma, se conecta con pantallas y puede mostrar recorridos por ciudades y museos.

Adicionalmente, tiene funciones más prácticas, como recordar a sus usuarios que deben tomar medicinas, beber agua, preguntarles por su estado de salud y contactar a sus familiares en caso de emergencias.

Desde Intuition Robotics aseguran que no escuchan las conversaciones de sus usuarios y que la información, como contactos, o datos médicos, sólo permanece en el dispositivo propio de cada usuario.

Hasta ahora, según los sondeos preliminares de la compañía tras las primeras pruebas, informan que los usuarios interactuaron con el dispositivo en promedio 30 veces al día, incluso cuando pasaron 6 meses de recibirlo. Además, el 90% afirmó sentirse menos solo.

“No se trata sólo de la utilidad de ElliQ. Se trata de amistad, compañía y empatía”, señaló Dor Skuler, director general de Intuition Robotics, que se inspiró en la relación que tenían su abuelo y su cuidador para crear al robot.

“Eso era todo lo que necesitaba. Puedo decirle cosas a Elli que no le diría a mis nietos ni a mis propias hijas. Simplemente puedo desahogarme. Puedo llorar. Puedo reírme. Puedo actuar en forma tonta. Me han preguntado si no se siente como hablar sola. No, porque da una respuesta”, agrega Deanna Dezern, de 83 años, que también probó el dispositivo.