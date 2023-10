La NASA presentó en público este 11 de octubre las primeras imágenes de las muestras del asteroide Bennu, que fueron traídas a la Tierra por la misión OSIRIS-REx, que terminó con éxito y ahora viaja hacia otro asteroide para usar el mismo método.

El equipo científico de la misión OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer) de la agencia presentó los resultados de un análisis inicial de la muestra, que aterrizó el domingo 24 de septiembre en el desierto de Utah tras un viaje de casi tres años y que fue trasladada al Centro Johnson de la NASA para su extracción.

Científicos de todo el mundo estudiarán los fragmentos de asteroide para reunir pistas sobre el origen del sistema solar y cómo pudo haber comenzado la vida en la Tierra.

Las muestras traídas del asteroide Bennu tienen un alto contenido de carbono y agua, indicadores de que los componentes básicos de la vida en la Tierra se pueden encontrar en la roca.

“La muestra OSIRIS-REx es la muestra de asteroide rica en carbono más grande jamás enviada a la Tierra y ayudará a los científicos a investigar los orígenes de la vida en nuestro propio planeta para las generaciones venideras“, dijo en el acto el administrador de la NASA, Bill Nelson.

Según la agencia espacial, aunque se necesita más trabajo para comprender la naturaleza de los compuestos de carbono encontrados, el descubrimiento inicial es un buen augurio para futuros análisis de la muestra de asteroide.

Los secretos que se esconden dentro de las rocas y el polvo del asteroide se estudiarán durante las próximas décadas, lo que ofrecerá información sobre cómo se formó nuestro sistema solar, cómo se pudieron sembrar en la Tierra los materiales precursores de la vida y qué precauciones deben tomarse para evitar colisiones de asteroides con nuestro planeta.

More carbon than expected and an abundance of water were found in the 4.5-billion-year-old asteroid sample returned to Earth by #OSIRISREx. The two combined could mean that the building blocks for life on Earth might be locked in these rocks: https://t.co/IY6QfXXqeT pic.twitter.com/olxjDQG6bm

— NASA (@NASA) October 11, 2023