Deepfake: Tu cara en otro cuerpo. Los montajes con IA usados para atormentar a mujeres y niñas

Se puede considerar como deepfake toda imagen, video y audio que imita la voz o apariencia de una persona a través de Inteligencia Artificial (IA).

Sí. Aquellos covers “cantados” por personajes que no son sus autores, los videos de tu ídolo favorito deseándote feliz cumpleaños o diciendo cualquier frase que le solicites y muchas de las supuestas fotos filtradas de famosas desnudas son ejemplos de este concepto.

Los peligros del uso (y abuso) de estas prácticas son muchos. ¿Cómo saber si lo que estoy viendo es real o no? A veces, la IA puede ser tan certera que logra confundir a la población sobre el límite entre lo verdadero y lo falso. ¿Cuándo esta herramienta resulta útil y cuándo es un riesgo?

Toda pregunta respecto al tema es válida, más aún considerando los diversos problemas y debates que ha traído el ocupar la Inteligencia Artificial para actos como lo es trucar imágenes para simular desnudos o contenido pornográfico de mujeres (o peor aún, de menores de edad) sin su consentimiento.

Estas prácticas injuriosas han afectado a varias famosas alrededor del mundo. Mujeres reconocidas en diferentes rubros han sido, lamentablemente, víctimas de este tipo de montajes que atentan contra su dignidad.

La actriz británica Emma Watson es una de ellas, así como también la influencer y deportista madrileña Marina Rivers, la modelo española Laura Escanes, la cantante Taylor Swift y la célebre Rosalía.

Si bien las reacciones de las chicas mencionadas tuvieron tonos diferentes entre sí, hubo una aseveración en común en ciertas de sus declaraciones frente al tema: el cuerpo de una mujer no se utiliza ni es de propiedad pública.

Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la…

— Laura Escanes (@LauraEscanes) August 15, 2023