La semana pasada y tras la ola de calor que azotó al Hemisferio Sur en pleno invierno, algunas personas utilizaron internet para reportar un insólito caso. Resulta que las tortugas domésticas comenzaron a despertar de su hibernación por el alza de las temperaturas.

Inicialmente, fue un usuario en Twitter quien expuso el caso de su mascota y la publicación se llenó de comentarios y fotos de casos similares, donde los dueños de las tortugas manifestaron su preocupación y comentaron que debieron correr a alimentarlas tras haber despertado.

“Mi mamá tuvo que salir de urgencia a comprar pepino porque la tortuga se despertó en pleno agosto”, fue uno de los comentarios. Pero, ¿por qué ocurre esto?, ¿es posible que el alza de temperaturas afecte a las tortugas domésticas en invierno? Todo indica que sí.

mi mamá tuvo que salir de urgencia a comprar pepino porque la tortuga se despertó en pleno agosto 😭 pic.twitter.com/Uptfp7mVZK — ailu (@ailupe) August 2, 2023

Hubo usuarios de otros países más al norte de Sudamérica que incluso aseguraron que sus tortugas no hibernaron este año. “Baloo este año no ha hibernado… creo es porque no hay invierno”, manifestó Verónica desde Perú.

Baloo este año no ha hibernado… creo es porque no hay invierno. 😭

Eso puede afectar su salud? pic.twitter.com/z7tys3U4nH — Verónica Espinoza Medrano (@veroem1985) August 2, 2023

Frente a estos casos comenzaron a surgir muchas dudas entre los dueños de tortugas por su hibernación, algunos aseguraron que había que alimentarlas inmediatamente, mientras que otros sugerían que esta práctica era peligrosa porque la tortuga podía volver a “brumar”, con el regreso del frío.

Por otro lado, hubo quienes desconocían que las tortugas domésticas también atraviesan por estos periodos de letargo, donde reservan sus fuerzas para todo el invierno y se quedan “dormidas” hasta que comienza la época cálida nuevamente. ¿Qué opinan los expertos?

¿Las tortugas domésticas hibernan?

“Las tortugas terrestres comunes que se tienen en cautiverio en Chile, hibernan y corresponde que cuando se tienen en cautiverio, se respete su ciclo biológico metabólico“, explica a BiobioChile, Gabriel Miranda, médico veterinario de animales exóticos en la clínica Mota Mascota.

En concreto, las tortugas en cautiverio no “hibernan” en estricto rigor como otros animales, porque las condiciones naturales a su alrededor son diferentes.

“Lo que hay que respetar es su descanso invernal o “brumación”, dónde su metabolismo lo bajamos al mínimo. Manteniendo las en temperaturas entre 9°C y 13°C, para que se preparen para un nuevo ciclo anual. Esto ocurre en época de otoño-invierno“, explica Miranda.

Este proceso, puntualiza el experto, no aplica para tortugas de semi acuáticas de orejas rojas, también comunes como mascotas en Chile. De hecho, aclara que si vemos a una tortuga de este tipo hibernando, significa peligro.

“La Trachemys scripta o tortuga orejas rojas, no hiberna y si en cautiverio realizan algo similar, no es normal y se atribuye a malos manejos de mantención en cautiverio”, señala.

Mi hijo está exactamente igual, el clima lo tiene a mal traer pic.twitter.com/fCUjohMlQD — Nair Alaui (@nair086) August 2, 2023

¿Cómo cuidar a las tortugas cuando están en hibernación?

Para cuidar a una tortuga que hiberna en cautiverio, hay que saber que comienzan este proceso entre otoño e invierno y se extiende por unos 3 meses. Para saber si es que una tortuga está por comenzar a brumar, hay que también conocer sus hábitos.

“En general dejan de comer, pasan la mayor parte del día quietas o letárgicas, es el momento para colocarla en un ambiente tranquilo y óptimo para continuar esta etapa”, explica Miranda.

“Hay que mantenerla en un lugar que pueda mantener temperatura entre 9 y 13 grados, en una habitación sin calefacción central o donde no utilicen estufas, por qué esto hará que metabólicamente no se comience a preparar para su hibernación”, dice el veterinario.

Asimismo, invitó a “dejarla tranquila” durante su proceso y “en una cajita con condiciones estables”. Además, destacó que es necesario controlarlas periódicamente durante el año, para que brume con buena salud.

“Es importantísimo que la tortuga haya tenido controles de salud veterinaria para asegurarnos que podrá resistir de la mejor forma la brumación. Ya que si es un paciente que está enfermo o inmunodeprimido, puede empeorar su cuadro o incluso morir en esta condición“, advierte.

“Una buena alimentación y nutrición es muy importante en el periodo de actividad mayor, (primavera, verano y parte de otoño)”, recomienda.

Corazón🐢 también se despertó (después de 2 meses)! No le gusta tomar agua, así que la puse un rato en su palangana para que se hidrate por la cloaca, hizo sus necesidades, comió un poquito de lechuga y caminó hasta dormirse otra vez. pic.twitter.com/Ues3Q86Hb4 — Lena (@MaleDelCogliano) August 3, 2023

¿Qué hacer si mi tortuga despierta de su hibernación?

Después de la bruma y con la llegada del clima cálido, las tortugas comienzan a “activarse”. Este año parece que el calor les pasó la cuenta a estos animales y comenzaron a despertar antes de tiempo, ¿qué hay que hacer en estos casos?

Contrario a lo que muchos dueños creyeron, si las tortugas interrumpen su ciclo de hibernación, no hay que alimentarlas. “Si durante el ciclo de hibernación ocurre una ola de calor, en el que intente despertar, entregarle alimento en este periodo es un gran error, ya que su metabolismo aún no está puesto en marcha“, advierte el experto.

“Si le damos alimento, el tránsito intestinal será muy lento, por lo que su alimento no se digerirá en un 100% cuando vuelvan las bajas temperaturas, y el alimento puede fermentar dentro de la mascota y esta se enfermará“, explica.

“Si en la ola de calor, las temperaturas son muy elevadas y se comenzó a activar se recomienda colocarla en un recipiente con agua tibia y mantenerla hasta que el agua se enfríe ( asegurarse que la cabeza no quede bajo el agua). Hacer esto, una vez al día, hasta que se termine la ola de calor. Cuando se termine la ola volverá a brumar”, agrega.

Por otra parte, cuando la tortuga despierte definitivamente en el periodo adecuado, lo correcto es hidratarla primero en agua tibia, “para comenzar a liberar sus deposiciones posiblemente formadas. Después de una semana en la cual se realizaron los baños, se hidrató, orinó y defecó, podremos empezar a incorporar su alimentación”, concluyó Miranda.

Yo viendo que dicen que no hay que darles de comer cuando ya le compramos zapallitos a la mía 🫠 pic.twitter.com/TQ5yOQZh6b — Jessi M. (@jessica_eme) August 2, 2023