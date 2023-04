El hámster es una de las mascotas más cotizadas en Chile, pero poco se conoce de sus cuidados y precauciones ante las bajas temperaturas. Y es que al ser animales pequeños son muy susceptibles al frío y aquello les puede traer graves secuelas, según advierten los expertos.

De hecho, son varios los casos de personas que creyeron que su hámster de mascota falleció, cuando en realidad estos buscaron adaptarse al frío y entraron en estado de hibernación, o bien sufrieron hipotermia, por lo que en algunos casos incluso son enterrados vivos.

Pero cabe destacar que estos animalitos sí hibernan en sus hábitats naturales, más no si fueron criados en cautiverio, como lo son las mascotas que circulan en Chile.

Esto ocurre porque al crecer en cautiverio generación tras generación, pierden la capacidad de prepararse para la hibernación, así lo explica a BioBioChile Gabriel Miranda, médico veterinario de animales exóticos en la clínica Mota Mascota.

“La hibernación en un hámster de mascota no es recomendable, no se va a considerar normal, ya que en la naturaleza ellos hacen una preparación. Acumulan alimento, buscan una zona de protección, etc, con el fin de que puedan llevar esta etapa de ambiente más extremo, entonces lo que va a pasar es que en cautiverio el paciente no se va a preparar”, explica.

Además, enfatiza en que entrar a este estado para ellos es sumamente peligroso y que si bien pueden recuperarse, también hay riesgo de muerte. Pero, ¿cómo diferenciar la muerte de una hibernación?

¿Cómo identificar si mi hámster murió o en realidad está hibernando?

Después de encontrar a un hámster en un estado “moribundo” o si sus dueños no logran identificar si realmente murió, la prueba de fuego sería intentar aumentar la temperatura, tanto en el ambiente como en el animal, explica el experto; y ver los resultados.

“Si nosotros llevamos 20 o 30 minutos incorporando temperatura a su ambiente y no ha tenido la capacidad de reaccionar o de aumentar su frecuencia respiratoria, o no ven los signos respiratorios o latidos, es altamente posible que el paciente haya fallecido”, detalla Miranda.

Asimismo, agrega que independientemente de si el hámster se recupera o no, es clave poder trasladarlo de urgencia a un centro veterinario “para que ahí puedan evaluar sus constantes fisiológicas. Incluso se puede hacer una ecografía para evaluar los latidos cardíacos y ver si es que el corazón se está contrayendo o no”, apunta.

En la misma línea, menciona que asegurarse es primordial, puesto que “también suele ocurrir de que muchas personas tienen hámster de mascota y no conocen la condición de que ellos pueden generar la hibernación. Entonces los encuentran sin movilidad y piensan que fallecieron y muchas veces los terminan enterrando y el paciente puede estar con vida”, advierte.

¿Cómo evitar la hibernación?

Cuando un hámster mascota comienza una etapa de hibernación, generalmente ocurre a causa de malos cuidados y malas condiciones en su hábitat. Esto se traduce a 3 factores importantes: alimentación, temperatura y horas de oscuridad.

Miranda asegura que estos animales necesitan comida de calidad “que tenga un alto contenido energético de grasa, vitaminas, minerales, etc. Que cumplan los requerimientos para este tipo de especie, ya que van a tener una taza metabólica y un desgaste energético mucho mayor que otras”.

Esto último tienen relación con su tamaño, puesto que al ser tan pequeños, su metabolismo es mucho más rápido. “Eso va a generar que necesite estar teniendo una buena alimentación, en buena cantidad, para que también tenga la capacidad de almacenar”, añade.

Por otro lado, es crucial vigilar las temperaturas a las que están expuestos, puesto que son extremadamente susceptibles a los cambios. “Se debe controlar la temperatura ambiental, ojalá sea entre 20 y 28 grados, ya que bajo los 15 ellos ya pudiesen generar la hibernación”.

Y por último, lo ideal es poner cuidado en las horas de oscuridad en su hábitat y evitar que el exceso de estas, “eso también va a estimular a que el paciente entre en hibernación”, detalla el experto.

¿Qué hacer si mi hámster entró en hibernación?

En el caso extremo de que el hámster haya entrado en este peligroso estado, Miranda recomienda partir por aumentar su temperatura, aunque esto debe aplicar progresivamente y no de golpe, puesto que aquello también pone en riesgo al animal.

“La recomendación es que estén al menos 5 minutos verificando si respira o no, muy atentos al movimiento torácico, para asegurarse”. Una vez completado este paso, “hay que asegurarse de que la entrega de temperatura que le vamos entregando sea paulatina”, completa.

“Podemos colocarlo tapadito con polar y comenzar a calefaccionarlo con ampolleta de cerámica o ampolletas calefactoras, secador de pelo, estufas ambientales para calefaccionar el ambiente y así que de a poco empiece a subir”, apunta.

Una vez mejorando las constantes fisiológicas, es decir, respiración y latidos cardíacos, es importante no dejar de administrar el calor. “Tiene que seguir aumentando, quizás ponerle algún guatero y asegurarse obviamente de no quemar al paciente, debe ir cercano, no directo para que empiece a tomar cada vez más temperatura”, explica.

Tras este proceso hay una alta taza de éxito en su recuperación, pero de todas formas el experto enfatiza en trasladarlo a un centro médico para un posterior chequeo y recomendaciones.

“Hay que evaluar que el paciente tenga buen estado de salud, teniendo controles veterinarios al día, ideales exámenes preventivos para poder diagnosticar alguna patología, alguna enfermedad que pudiese tener de base que lo predisponga a generar el cuadro de hibernación”, señala.

Por otro lado, también puntualiza en que otras mascotas exóticas también pueden padecer estos cuadros, como lo son por ejemplo los erizos de tierra. “Los erizos de mascota no deben hibernar y los cuadros que generar es netamente por un cuadro de hipotermia severa, eso significa que su temperatura bajó a tal punto que ya no es capaz de movilizarse, etc. Pero compromete completamente la vida del paciente”, advierte.

Además, otras variedades de hámsteres muestran los signos de hibernación de diferentes maneras, como por ejemplo el hámster ruso o chino. “Estos dos últimos cambian su coloración en una etapa previa a la hibernación, si la temperatura ambiental es constantemente baja, van a cambiar su coloración grisácea o cafesosa hasta una blanquecina completa”, concluye.