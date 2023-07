“Hermosa línea de comunicación entre el océano y el cielo”, “asombroso” y “¿será real?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación con más de 1.200 “me gusta”.

Fue en Perm, ciudad al este de la parte europea de Rusia. Es el centro industrial, científico y cultural de la región que bordea los montes Urales. Si bien se dice es un lugar tranquilo, sus aguas no lo son. El río Kama bordea la ciudad de superficies montañosas. Aquí es donde se grabó la aparición del vórtice de agua.



“Esto es verdaderamente genial, ¿qué lo provoca? Desafortunadamente, no me puedo imaginar mucho con la conversación”, comentó uno de los usuarios de Twitter.

that's really cool but, what does that? I can't really figure out too much of the conversation unfortunately.

