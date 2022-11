Un inédito descubrimiento fue realizado durante una excavación en una antigua terma ubicada en Siena, Italia. Se trata de 24 estatuas de bronce en perfecto estado, exvotos y cinco mil monedas de oro, plata y bronce que fueron desenterradas del barro.

El tesoro arqueológico es considerado uno de los hallazgos más significativos de la historia antigua. Jacopo Tabolli, etruscólogo a cargo de la excavación, afirmó que estamos ante un “descubrimiento que reescribirá la historia”.

Respecto a la investigación, el experto explicó que ya están trabajando más de 60 expertos de todo el mundo y que dicho lugar se ha convertido en el mayor depósito de estatuas de bronce de la época etrusca y romana jamás descubierto en Italia y uno de las más importantes de todo el Mediterráneo.

El nuevo descubrimiento “es el hallazgo más importante desde que se rescataron del mar los Bronces de Riace, los bronces más significativos jamás encontrados en la historia del Mediterráneo antiguo”, comentó el director general de Museos de Italia, Massimo Osanna, en un comunicado.

Las impresionantes estatuas han sido recuperadas del barro de las antiguas termas y representaban las deidades veneradas en el lugar sagrado y junto a ellas se han recuperado también algunas partes de cuerpo en bronce que se ofrecían a los dioses para la intervención curativa de la divinidad a través de las aguas termales.

Entre las estatuas recuperadas del barro caliente están las efigies de Hygieia y Apolo, así como un bronce que recuerda al famoso Arringatore, una estatua encontrada hace años en la zona de Perugia y que representaba la figura del orador Aulo Metelo, un senador etrusco durante la República romana.

The bronze statues discovered in the hot springs of San Casciano dei Bagni are tremendously exciting ..but look at all the Roman coins being found too – wow! pic.twitter.com/NiJVquYEv3

— Gareth Harney (@OptimoPrincipi) November 9, 2022