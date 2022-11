Esta imagen remitida el 30 de octubre puede ser la última que se reciba del módulo de aterrizaje Insight de la NASA en Marte, al que se le agota la energía tras casi cuatro años de misión. La foto muestra en primer plano el sismómetro de la misión, cubierto parcialmente de polvo.

La generación de energía de la nave espacial continúa disminuyendo a medida que se espesa el polvo arrastrado por el viento en sus paneles solares, por lo que el equipo ha tomado medidas para continuar el mayor tiempo posible con la energía que queda.

Se espera que el final llegue en cuestión de semanas. Insight fue lanzada el 5 de mayo de 2018 y llegó a Marte el 26 de noviembre de ese año.

“Se acerca el día en que me callaré, poniendo fin a mis casi cuatro años terrestres (más de dos años marcianos) de estudio del Planeta Rojo. A medida que mi tiempo en Marte se acaba, mi equipo está ayudando a garantizar que los científicos puedan aprovechar al máximo todo lo que he recopilado”, se puede leer en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la misión el 1 de noviembre.

