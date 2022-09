Un equipo de investigadores de la Universidad de Durham (Reino Unido) registró la primera evidencia directa de que los bebes que todavía no nacen pueden reaccionan al gusto y olfato desde el útero.

Las imágenes se obtuvieron por medio de ecografías en 4D que se realizaron a más de cien embarazadas. A través de este método, los expertos vieron cómo reaccionaban los fetos a los sabores de algunos alimentos después de que las madres los consumieran.

Los fetos expuestos a la zanahoria mostraron más respuestas de “cara de risa”, mientras que los expuestos a la col rizada mostraron más respuestas de “cara de llanto”, explicó la citada universidad en un comunicado.

Los autores, que publican sus hallazgos en Psychological Science, consideran que podrían ampliar nuestra comprensión del desarrollo de los receptores gustativos y olfativos humanos y apunta que lo que comen las embarazadas podría influir en las preferencias gustativas de los bebés después de nacer.

Los seres humanos experimentan el sabor a través de una combinación de sabor y olor. En los fetos, se cree que esto podría ocurrir al inhalar y tragar el líquido amniótico en el útero.

Al observar las reacciones faciales de los fetos “podemos suponer que una serie de estímulos químicos pasan a través de la dieta materna al entorno del feto”, en palabras de Benoist Schaal, de la Universidad de Borgoña (Francia), uno de los firmantes.

El equipo, encabezado por Beyza Ustun de la Universidad de Durham, destacó que fue “realmente sorprendente ver la reacción de los bebés no nacidos a los sabores de la col rizada o la zanahoria durante las exploraciones y compartir esos momentos con sus padres”.

El grupo de estudio estaba formado por mujeres de 18 a 40 años, a las 32 y 36 semanas de embarazo, quienes recibieron una cápsula que contenía aproximadamente 400 miligramos de zanahoria o de col rizada en polvo unos 20 minutos antes de cada exploración.

