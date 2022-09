La tarde del miércoles, la NASA informó que la falla en el cohete de la misión Artemis I ya fue solucionada. La agencia espacial reveló que las últimas pruebas cumplieron todos sus objetivos y que los equipos ya están en preparación para el lanzamiento.

Esta complicación había interrumpido la misión en 2 ocasiones. El lanzamiento a la Luna estaba planeado originalmente para el pasado 29 de agosto, ese mismo día se pospuso para el 5 de septiembre, fecha en la que tampoco pudo concretarse el vuelo.

Esto fue a causa de varias fugas de hidrógeno detectadas en los motores del cohete. Rodrigo Herrera, astrónomo de la Universidad de Concepción e investigador del Centro de Astrofísica CATA, señaló tras el primer intento que fue lo que no funcionó.

“Una de las 4 líneas que transportan el hidrógeno líquido para enfriar los motores, previo al lanzamiento, no se abrió por completo. Esto no permitió que el motor alcanzara la temperatura correcta para poder comenzar el despegue”, explicó.

Lo mismo se repitió por segunda vez, aunque ahora la NASA -después de una serie de pruebas- asegura que el próximo intento podría ser exitoso.

“Todos los objetivos se cumplieron durante la prueba. El equipo comenzará a evaluar los datos, junto con el clima y otros factores, para confirmar la preparación para un intento de lanzamiento el 27 de septiembre“, señalaron a través del Twitter de la misión.

Teams have concluded today's cryogenic test for the #Artemis I mission to the Moon. All objectives were met during the test. The team will begin to evaluate the data, along with weather and other factors, to confirm readiness for a Sept. 27 launch attempt: https://t.co/vfcQxX7IQg pic.twitter.com/89nlG4X5cQ

— NASA Artemis (@NASAArtemis) September 21, 2022