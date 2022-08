A solo 10 días del inicio de la misión Artemis, la NASA anunció la cobertura del lanzamiento de Artemis I, la primera prueba integrada de la nave espacial Orion. La sorpresa es que Chris Evans y Jack Black serán parte de la transmisión en vivo que seguirá paso a paso este hito de la ciencia.

El cohete SLS que lleva consigo a la nave espacial Orion, será lanzado el próximo 29 de agosto, desde la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy. Su objetivo es poner en práctica por primera vez el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave Orión, que orbitarán la Luna por algunos días.

Esta primera parte del proyecto que pretende volver a llevar humanos a la Luna, no será una misión tripulada, pero si asegurará los parámetros para que cuando los humanos suban al cohete los científicos tengan la certeza de que todo resultará bien.

“Artemis I será una prueba de vuelo sin tripulación que proporcionará una base para extender la presencia humana a la Luna y más allá. La misión demostrará el rendimiento del cohete SLS y pondrá a prueba las capacidades de Orión en el transcurso de unas seis semanas mientras viaja unas 40.000 millas más allá de la Luna y de regreso a la Tierra.”, informa la agencia espacial.

La transmisión en vivo de este proceso, se llevará a cabo a partir del 22 de agosto, con diferentes eventos que se desarrollarán mientras avanza la cuenta regresiva. Para el día del lanzamiento, participarán celebridades como Chris Evans, Jack Black y Keke Palmer.

Las plataformas en las que se verá el lanzamiento son el canal de TV de la NASA, la aplicación y también su sitio web. Además de la cobertura usual que hace la agencia espacial a través de sus propias redes sociales.

Según el cronograma, el 22 de agosto comenzarán las actividades previas, el 27 inicia la cuenta regresiva y el 29 ocurrirá el tan esperado lanzamiento.

Esta no sería la primera vez que Chris Evans tiene un acercamiento con la agencia espacial estadounidense, recientemente el actor visitó el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, donde fue invitado tras interpretar la voz de Buzz Lightyear en la película de Disney Pixar.

Jack Black por su parte, ya ha hecho algunas apariciones en las redes de la NASA en el marco de su película de Netflix Apollo 10 1⁄2: A Space Age Childhood. Fue el pasado 8 de agosto cuando en el Twitter oficial de la agencia espacial se publicó un video donde el comediante explica algunos aspectos de la misión Artemis.

Allí también anunció el programa NASA Moon Snap, una campaña previa al lanzamiento de Artemis I que incita a los más aficionados de la ciencia, que hacen contenidos sobre esta misión, a que compartan con ellos sus piezas de arte, videos, fotografías, entre otras producciones creativas sobre la Luna.

Feel inspired by the Moon? We do, too.

So we built the @NASA_SLS rocket & @NASA_Orion spacecraft to pay it a visit. If you create Moon-inspired content, we want to see it! Share your paintings, photos, & latte foam art with the hashtag #NASAMoonSnap: https://t.co/r6PGjI4wge pic.twitter.com/ZoUdGhkTqW

— NASA (@NASA) August 8, 2022