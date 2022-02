En Argentina identificaron una nueva especie de dinosaurio cazador sin brazos, aportando nuevas pruebas de un ecosistema único durante el Cretácico Superior, cercana al momento de la extinción de los dinosaurios.

Esto se descubrió cuando paleontólogos desenterraron un cráneo de dinosaurio de 70 millones de años en la limolita roja de la Formación Los Blanquitos, en el noroeste de Argentina.

La nueva especie, Guemesia ochoai, podría ser un pariente cercano de los ancestros de un grupo de dinosaurios sin brazos, los abelisáuridos, que vagaban por las tierras que ahora son América del Sur, África y la India hace más de 70 millones de años.

Though they may have been armless, the abelisaurs were far from harmless! 🦖

Instead, these dinosaurs became top predators by using their powerful jaws to take on titanosaurs.

Find out more about a newly described species by clicking here 👇

