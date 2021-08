No es un secreto que muchas representaciones de animales o ciertas especies en la televisión se escapan un poco de la realidad, sobre todo cuando de animaciones se trata. Este es el caso de los populares personajes del programa Bob Esponja, cuya realidad en el mar es muy diferente a lo mostrado por Nickelodeon.

Así lo quiso demostrar el científico marino Christopher Mah, quien durante una expedición a las profundidades del océano, captó a una esponja de mar y a una estrella, cerca de lo que se suele llamar “montaña marina”.

Según recoge el portar Business Insider, una serie de operaciones marinas se están llevando a cabo por la NOAA, enviando diferentes dispositivos de navegación a control remoto para explorar lugares donde a los humanos les es más difícil llegar. Fue así que Mah logró esta icónica fotografía que compartió a través de su cuenta de Twitter.

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP

— Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021