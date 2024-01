La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) reveló las primeras observaciones del telescopio espacial XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), una misión en la que colaboran con la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA, que explorará el Universo con rayos X.

Se trata de una imagen de un enorme cúmulo de galaxias y del espectro de una supernova en rayos X. Cabe recalcar que, al usar este método, las imágenes captan la luz que el ojo humano no puede ver.

La misión XRISM, fue lanzada al espacio a inicios de septiembre del 2023, en octubre se comenzaron a ajustar sus equipos y ahora finalmente se obtuvieron las primeras vistas a través de los rayos X.

“Tanto los científicos como los ingenieros están entusiasmados con estas exitosas observaciones de las primeras luces y prevén muchos descubrimientos innovadores“, señaló la agencia espacial de Japón en un comunicado.

La primera imagen muestra al cúmulo de galaxias Abell 2319, que al parecer, es un sistema de dos cúmulos de galaxias que chocan. “La imagen es una superposición de observaciones ópticas y de rayos X. La imagen de rayos X se muestra en color violeta”, describe JAXA.

De acuerdo con la agencia espacial, las zonas en violeta permiten ver la distribución del plasma de alta temperatura que emite rayos X, algo que no se puede ver a simple vista con telescopios convencionales.

Además, la capacidad del instrumento Xtend, del XRISM, pudo capturar todo el cúmulo en una sola observación, aun cuando todavía son imágenes preliminares.

“Esto promete un avance significativo en nuestra comprensión de los cúmulos de galaxias y la evolución de la estructura a gran escala del Universo”, señalan.

How do you measure something that the human eye can't see?

JAXA’s @XRISM_jp X-ray telescope has done just this in its 'first light' observations released today.

XRISM’s images reveal a cluster of galaxies and a supernova remnant plus more hidden behind the Universe's hot gas. pic.twitter.com/91Fk91kXEa

— ESA (@esa) January 5, 2024