La NASA podría sumar otro importante hito científico a su enorme lista, resulta que la agencia espacial “tocará” el Sol a fines de este año e intentará extraer muestras de su atmósfera. Si la misión es exitosa, sería la primera en la historia.

Se trata del próximo desafío de la Sonda Solar Parker, una nave que fue enviada al espacio en 2018 exclusivamente para orbitar y recoger datos del Sol. Este objeto soporta temperaturas extremas y a la fecha ya ha tenido algunos acercamientos con la estrella.

Pero nada ha sido como el encuentro planeado para fin de año. De acuerdo con BBC News, en esta ocasión, la sonda Parker intentará tocar la atmósfera del Sol, a una distancia a la que jamás un objeto de la Tierra se ha acercado.

La misión está programada para el 24 de diciembre del 2024 y para entonces, la Sonda Solar Parker, orbitará al Sol muy de cerca y a una velocidad de 195 kilómetros por segundo. Los científicos dicen que, ningún otro objeto creado por humanos puede moverse tan rápido.

La sonda espacial se acercará a 6,1 millones de kilómetros de la superficie solar, pero para entender la magnitud de esta hazaña, hay que comprender sus dimensiones.

El Sol tiene un diámetro de 1,4 millones de kilómetros. Según describe National Geographic, en fila, caben unos 109 planetas Tierra, pero si el Sol fuera una esfera vacía, podríamos poner más de 1,3 millones de planetas como el nuestro en su interior. Así de grande es.

Además, el Sol emite temperaturas extremas, de acuerdo con la NASA, en su parte más caliente, que sería el núcleo, supera los 15 millones de °C (27 millones de °F). Mientras que en su capa más externa, la corona, alcanza unos 2 millones de °C.

Ahora, considerando que la distancia entre la Tierra y el Sol son 150 millones de kilómetros y que un poco más cerca no podría haber vida en el planeta, estar a sólo 6,1 millones de kilómetros, es demasiado.

“Básicamente, estamos casi aterrizando en una estrella“, comentó a BBC News el Dr. Nour Raouafi, científico del proyecto Parker. “Este será un logro monumental para toda la humanidad. Es equivalente al alunizaje de 1969“, concluyó.

Si todo sale bien cuando la Sonda Solar Parker “toque” el Sol, los científicos podrán conocer un poco más de los procesos de la estrella, como el viento solar, el funcionamiento de la corona y su atmósfera.

Another first! Our Parker Solar Probe flew through an eruption from the Sun, and saw it “vacuuming up” space dust left over from the formation of the solar system. It's giving @NASASun scientists a better look at space weather and its potential effects on Earth.… pic.twitter.com/AcwLXOlI6m

— NASA (@NASA) September 18, 2023