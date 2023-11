Datos del observatorio de rayos X Chandra de la NASA y el telescopio espacial James Webb, permitieron detectar el agujero negro más distante jamás visto en rayos X, informó la agencia espacial este lunes.

Este objeto se encuentra en la galaxia UHZ1 a unos 13.200 millones de años luz de la Tierra y la luz que los telescopios captaron de él, data de cuando el Universo tenía apenas el 3% de su edad actual.

De acuerdo con un comunicado del observatorio Chandra, fue este instrumento el que captó en un inicio al agujero negro, por sus emisiones de rayos X. Después, se utilizó la vista infrarroja del James Webb para precisar la información y detectar la galaxia en la que se encuentra.

“Este descubrimiento es importante para comprender cómo algunos agujeros negros supermasivos (aquellos que contienen hasta miles de millones de masas solares y residen en los centros de las galaxias) pueden alcanzar masas colosales poco después del Big Bang“, señalan los expertos.

De acuerdo con el equipo de la NASA, se encontraron pruebas sólidas de que el agujero negro recién descubierto nació siendo masivo. “Se estima que su masa cae entre 10 y 100 millones de soles, según el brillo y la energía de los rayos X”, dice el comunicado.

Este rango sería el equivalente a todas las estrellas de la galaxia donde se encuentra el agujero negro, que es gigante en comparación a otros ya conocidos, que en general solo contienen una décima parte de la masa de las estrellas de sus galaxias anfitrionas.

“La gran masa del agujero negro a una edad temprana, más la cantidad de rayos X que produce y el brillo de la galaxia detectado por el James Webb, concuerdan con las predicciones teóricas de 2017 sobre un “agujero negro de gran tamaño” que se formó directamente a partir del Colapso de una enorme nube de gas”, concluyen los expertos.

Con esta información, obtenida de una colaboración con el James Webb y la detección de rayos X del Chandra, los expertos planean continuar hilando una imagen más amplia del universo temprano.

