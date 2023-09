La Luna en los últimos años es foco de investigaciones y misiones espaciales, cada una más ambiciosa que la anterior, desde explorar el lado oscuro hasta volver a pisar el satélite. Ahora, lanzarán un radiotelescopio que estudiará la “Edad Media” del Cosmos desde la Luna.

La observación astronómica desde allí se está discutiendo hace ya varios años, pero ningún proyecto se ha concretado hasta ahora, que la NASA en colaboración con el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, el Laboratorio Nacional Brookhaven, la Universidad de California, Berkeley y la Universidad de Minnesota, serán los primeros en concretar observaciones lunares.

De acuerdo con el portal Space.com, este objeto se llama LuSEE-Night y despegará en 2025 como parte del programa Commercial Lunar Payloads de la NASA, para instalarse en el lado oculto de la Luna, es decir, el lado que no vemos desde la Tierra.

Allí, el radiotelescopio detectará ondas de radio o “señales” emitidas por objetos del espacio y su principal objetivo será indagar en la “Edad Media” del Universo, pero ¿qué significa?

La Edad Media del espacio es un concepto que se utiliza para dar nombre al periodo de tiempo posterior al Big Bang, el comienzo de todo, cuando se formaban las primeras galaxias y estrellas en su interior.

Estos procesos de formación ionizaban el gas neutro de hidrógeno que quedó después de la gran explosión y este absorbía la radiación del fondo cósmico de microondas, que se teoriza llena el Universo por completo.

Los expertos estiman que esta absorción en su momento creó una caída en la intensidad de las ondas de radio en frecuencias entre 0,5 y 50 megaHercios y eso es precisamente lo que buscará el LuSEE-Night.

“Estamos buscando esta pequeña caída que es potencialmente la señal de la Edad Media“, dijo en un comunicado Kaja Rotermund, astrónoma del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley.

Berkeley Lab physicists Aritoki Suzuki and Rotermund @LBNLphysics @BerkeleyLab are building the antenna for LuSEE-Night, heading to the moon in 2025 to pick up unique radio signals that can’t be measured from Earth. https://t.co/JGnCbKBdSM https://t.co/H8LvFcl8Gf pic.twitter.com/STjwb7U01C

Los astrónomos aseguran que estas observaciones entregan menos resultados desde la Tierra porque la atmósfera -y las interferencias de señales de radio terrestres- interfieren con la visión/detección del telescopio.

“Si estás en la cara oculta de la Luna, tienes un ambiente prístino y silencioso desde el cual puedes intentar detectar esta señal de la Edad Media”, aseguró Rotermund.

Inicialmente, se instalará el LuSEE-Lite, una versión de prueba que, si todo sale acorde a los planes, alunizaría en 2024 para concretar las primeras mediciones únicamente durante el día lunar.

Después, en 2025 el LuSEE-Night se instalará oficialmente y probará tecnologías para ver si puede resistir una noche lunar en esta inhóspita zona. Recordemos que una noche en la Luna dura dos semanas terrestres y alcanza temperaturas de -170 °C.

Ambos radiotelescopios se instalarán de manera autónoma, con comandos desde la Tierra, en la zona Vallis Schrödinger de la Luna, donde se encuentra un cráter de 310 kilómetros de diámetro.

Schrödinger Basin is an impact crater about 200 miles in diameter that contains evidence of volcanic activity. Visiting the basin will enable our scientists to better understand the Moon’s surface and interior.

Video of Schrödinger made with Lunar Reconnaissance Orbiter data. pic.twitter.com/Vi67RyxOAh

— NASA Moon (@NASAMoon) July 21, 2022