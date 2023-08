Sonda rusa Luna-25 ya llegó a la órbita lunar y compartió sus primeras fotos: ¿Cuándo alunizará?

El pasado 10 de agosto, Rusia lanzó su primera misión lunar, Luna-25, después de casi 50 años sin explorar el satélite. Ahora, el país planea alunizar en el Polo Sur de la Luna y se enfocará en la búsqueda de agua en esta inhóspita zona.

Si todo sale bien, Rusia podría convertirse en el primer país de la Tierra en llegar al Polo Sur de la Luna, ganando así la carrera espacial por este lugar, que fue más evidente cuando la NASA anunció el programa Artemis, con el que planean construir una base allí, donde en el futuro podrían vivir astronautas.

Cabe recordar que actualmente China, Estados Unidos y la India también se pelean por abarcar espacio en el Polo Sur lunar, pero Rusia al momento tiene la ventaja.

🇷🇺 Russia sent a scientific station "Moon-25" to the Earth's satellite.

In accordance with the flight program, the Fregat upper stage put the station on a flight path to the Moon. The separation of the station from the upper stage was successful. pic.twitter.com/Gb00U7bQwC

